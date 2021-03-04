Skandal villanın yoluna İZBETON asfaltı

İzmirliler yıllardır kent merkezi başta olmak üzere cadde ve sokaklarında çöken, çatlayan ya da kazılıp kapatıldıktan sonra aylarca asfaltlanmayan yollarının yapılması için feryat ederken, kentin yol ve altyapı hizmetlerinden sorumlu olan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON, Belediye Başkanı Tunç Soyer'in merkezden kilometrelerce uzaktaki havuzlu villasını asfaltlamak için kolları sıvadı. CHP'li Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in Seferihisar Ulamış'taki zeytinliklerine sıkma ve işleme tesisi ile sulama havuzu yaptırma izni alıp havuzlu villa kondurduğu, dağın eteklerinde bulunan toprak yol önce iş makinaları ile düzlendi.

İZBETON ekiplerinin yoldaki çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.



ŞATOSUNUN YOLU DA YENİ

Ulamış 1403 Sokak'ın devamı olan toprak yolda hummalı bir çalışma yürüten İZBETON ekipleri daha sonra yolu asfaltlamak için harekete geçti. Yeni Asır, Soyer ailesinin zeytinlik vasıflı tarım arazisine zeytin sıkım ve işleme tesisi yapmak için izin alıp, havuzlu villa inşa ettiği dağ yolunda İZBETON'un çalışmalarını yerinde fotoğrafladı. Daha önce seçilir seçilmez Varyant'ta eşsiz manzaraya sahip 4 dönümlük Şato'nun önünden geçen ve yıllardır yenilenmeyen Halil Rıfat Paşa Caddesi'nin yolunu asfaltlayan İZBETON, burada da çalışmalarını aynı titizlikle sürdürdü.



İZMİR'İN YOLLARI PERİŞAN DURUMDA

İzmir'in birçok notasında vatandaşlar düzgün bir yola kavuşmanın hayalini kurarken, Tunç Soyer kendi villasının yoluna asfalt döktürdü.





SICAK ASFALT ATILACAK

Hem yerden hem havadan fotoğraflanan yola, İZBETON aracı tarafından öncelikle astar atıldı. Atılan astarın kuruması ve yol zemininin tam oturmasından sonra havaların ısınması ile birlikte önümüzdeki aylarda yola sıcak asfalt döküleceği de kaydedildi. Vatandaşlar, köstebek yuvasına dönen, belediyenin açıp aylarca kapatmadığı derin çukurlarda aracının lastiğini patlatırken ya da mahallesindeki bozuk yolun bir an önce asfaltlanmasını beklerken, İZBETON'un önceliği buraya vermesi 'Pes' dedirtti.



HAVUZUN YANINA ÖZEL SALLANMA KOLTUĞU BİLE KOYULDU

Tunç Soyer'in sulama havuzu diye gösterdiği ışıklandırmalı yüzme havuzunun tamamlandığı görülürken, yanına konulan sallanma koltuğu da dikkat çekti. Villanın bu yaz Soyer çiftinin kullanımına hazır olduğu görüldü.

Metin BURMALI

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