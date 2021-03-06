Sakar’daki feci kazanın davasında karar değişti

İzmir Buca'dan, 13 Mayıs 2017'de yola çıkan, içinde kadın ve çocukların bulunduğu minibüs kaza yapınca sürücünün de aralarında olduğu 24 kişi ölmüştü.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

MUĞLA 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Şubat 2019'da karara bağlanan davada, tutuklu yargılanan araç sahibi Çetindağ'a, 12 yıl hapis cezası verildi. İyi hali dikkate alınarak cezası 10 yıla indirildi. ANCAK hayatını kaybedenlerin avukatları cezayı az buldu ve Yargıtay'a itiraz etti. Yargıtay, fren sisteminde yapılan değişikliği bilen araç sahibi sanığın asli kusurlu olduğunu, cezanın üst sınırdan verilmesi gerektiğini belirterek, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar yargılanan Çetindağ, SEGBİS ile katıldığı duruşmada "Fren sistemleriyle ilgili hiçbir sorun yok. Mevzuata aykırı hiçbir işlem yapılmadı. 4 yıldır suçsuz yere cezaevinde yatıyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi. Çetindağ'ın avukatı Mustafa Cihat Eken de, "Kazada yaşamını yitirmemiş olsaydı müvekkilimin yerine sanık sandalyesinde sürücü Armağan Sertbaş olacaktı" dedi. Mahkeme heyeti, Çetindağ'ın daha önce açıklanan 10 yıl hapis cezasını 18 yıl 9 ay olarak değiştirdi.

ADEM ÜLKER