İzmir'de yaşlı çiftin acı sonu! Komşuları cesetlerini buldu

Olay, saat 11.30 sıralarında 1'inci Kadriye Mahallesi 697/4 Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Erol Öztank (51) yan dairede oturan anne ve babasının evine gitti. Eve girdiğinde Asuman (71) ve Enis Öztank (74) çiftinin tepki vermediğini gören Erol Öztank, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ileri sürülen Asuman ve Enis Öztank'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇİFTİN ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Durumun bildirilmesi üzerini eve gelen belediye tabibi çiftin ölümünü şüpheli buldu. Ölümün şüpheli bulunması üzerine Olay Yeri İnceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı çiftin cesedleri kesin ölüm nedenin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





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