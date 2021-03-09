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Haberler İzmir 100 bin liralık senet imzalatıp dolandırdılar

100 bin liralık senet imzalatıp dolandırdılar

100 bin liralık senet imzalatıp dolandırdılar

9.3.2021

İZMİR'DE fabrika sahibi Emre Ünlü'ye (29), aynı işi yapan ancak 3 yıldır küs olduğu amcasının borcu bahane edilerek, bir icra memuru ile kendilerini avukat olarak tanıtan 2 avukat katibi tarafından 'haciz' yalanıyla 100 bin TL'lik senet imzalatıldı.

Dolandırıldığını anlayan Ünlü, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ünlü'nün avukatı Öykü Su Güler olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Senetlerin baskı altında alındığına dair delillerimiz mevcut. İstanbul'da iki menfii tespit davası açtık" diye konuştu.

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