İzbilim Koleji’nden İzmir iş insanlarına sunum

İzbilim Koleji, uyguladığı özgün eğitim ve öğrenme sistemleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 8 Mart 2021 günü Kemalpaşa Ramada Otel'de düzenlenen lansmanda, kolejin yaptığı uygulamalar ve fark yaratan sistemi, İzmirli iş insanlarına etkili bir sunumla anlatıldı. SUNUM ALKIŞ TOPLADI



Lansmanda, İzbilim Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Behçet Yavuz, "21. yüzyıl beceri ve yetkinlikleri geliştirilmiş, sadece teknoloji kullanan değil aynı zamanda teknoloji üreten nesiller yetiştiriyoruz" dedi. Birçok uygulamanın örneklerle anlatıldığı sunum, katılıcılardan alkış aldı. İzbilim Koleji, önceki İzmir ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlerinden Behçet Yavuz'un liderliğinde, İzmir'in önde gelen iş insanlarından Ali Doğan ve Bora Karasu Eğitim Kurumları ortaklığı ve "bilimin izinde" mottosuyla İzmir'in yeni yaşam alanlarından biri olan Egekent 2'deki kuzey kampüsünde 2020- 2021 eğitim ve öğrenme yılında eğitim dünyasındaki yerini aldı.



Lansmana, İzbilim Yönetim Kurulu üyeleri Ali Doğan, Ziya Doğan, Bora Karasu, okulun yönetim takımı, seçkin iş insanları ve diğer davetliler katıldı.

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