İzmir'de ilginç bir babalık davası: DNA: Yüzde 99.99 babası İşadamı: Babası değilim

İzmir'de tanınmış bir işadamı hakkında kızı tarafından babalık davası açıldı. Mahkeme kararı ile yapılan DNA testi sonucuna rağmen kızını evlat olarak kabul etmeyen iş adamı Z.Z.K. karara itiraz etti. İşadamı Z.Z.K'nın iddia edilen kızın annesinin barlarda çalıştığını belirterek, kendisine iftira atıldığını ileri sürdüğü öğrenildi. Öte yandan iddiaları reddeden işadamı hakkında, kızı olduğunu iddia eden kişi tarafından maddi ve manevi tazminat davasının yanı sıra ceza davasının da açıldığı ortaya çıktı.

RAPORU ISRARLA REDDETTİ

İzmir Ticaret Odasında uzun yıllardır meclis üyeliğinin dışında pek çok görevde bulunan işadamının babası olduğunu öğrenen 20 yaşındaki M.M., bir çok sektörde faaliyetleri bulunan işadamına karşı babalık davası açtı. İlk etapta durumu kabul etmeyen işadamı, bunun bir komplo olduğunu ileri sürdü. Ancak mahkeme kararı ile işadamından DNA örneği alındı. Alınan örnek çıktığında işadamı Z.Z.K şok geçirdi. Çünkü gelen rapora göre yüzde 99.99 kızın babası olduğu belirlendi. Ancak işadamı pes etmedi. Raporu kabul etmedi ve itiraz ederek ısrarla babası olmadığını iddia etti. Üst mahkemeye başvurarak, kızın annesinin barlarda çalıştığını ve kendisinin kızın babası olmadığını, olayda bir yanlışlık olduğunu ileri sürdü. Babasının peşine düşen genç kızın annesinden biyolojik babasını öğrendiğinde büyük şok yaşadığı öğrenildi. Öte yandan genç kız ve annesi avukatları Varol Turbay aracılığıyla davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını da belirtti.

'HİÇ ŞÜPHE YOK'

TÜRKİYE'DE adı baba avcısına çıkan avukat Varol Turbay ise herhangi bir hatanın söz konusu olmadığını belirtti. Avukat Varol Turbay, DNA testinin tüm gerçeği ortaya çıkarmasına rağmen işadamının anlaşılmaz şekilde zaman kazanmak için davayı sürdürdüğünü ve sürekli itiraz ettiğini dile getirdi.

FATİH ŞENDİL