İzmir isyanda, CHP rüyada! Kılıçdaroğlu'na yerel yönetimler tepkisi

CHP Genel Başkan'ı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugün ve bir önceki İzmir ziyaretinde, İzmirlilerin belediye yönetimlerini eleştiren tavırları ile karşılaşmasına rağmen, Kılıçdaroğlu'nun ''Yerel yönetimlerimiz olağanüstü çalışıyor, her bir belediye başkanımız tarih yazıyor'' söylemine, AK Parti İzmir'den, sosyal medya üzerinden cevap geldi.



İzmirli vatandaşların, CHP'li Belediye Başkanları'nı, Kılıçdaroğlu'na şikayet eden videolar üzerinden, soyal medyada 'İzmir İsyanda CHP rüyada' hastagı paylaşımları yapılırken, hastag kısa sürede Türkiye gündeminde ön sıralarda yer aldı.





VİDEOLU CEVAP

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli şu yorumu yaptı; ''İzmir halkı isyan ediyor; onlar kürsüye çıkıp 'tarih yazıyoruz' diyor! Evet; CHP İzmir'de 'hizmetsizliğin, işbilmezliğin' tarihini yazıyor!'' AK Parti MKYK üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise, ''Yıllardır CHP zihniyetinin beceriksiz yönetim anlayışına tahammül eden İzmirli hemşehrilerimiz için bıçak kemiğe dayandı. İzmir; CHP'den bıktı, usandı. İzmirliler, değişimin ateşini yakmak için sabırsızlanıyor ve CHP'ye 'artık yeter' diyor.'' yorumunda bulundu.





TBMM İdare Amiri ve İzmir Milletvekili Alpay Özalan ''İzmir'de vatandaşlar CHP'ye karşı isyanda... Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımız tıkır tıkır çalışıyor" diyor ama herkes CHP'ye tepkili. Mızrak çuvala sığmıyor.'' dedi.





İzmir MillleTvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise şu yorumda bulunudu; CHP yönetimindeki belediyelerin hali apaçık ortada, vatandaş isyanda, Kılıçdaroğlu rüyada! Göz var görmüyor, kulak var duymuyor, dil var söylemiyor, söyleyemiyor... Çöp + Çukur + Çamur + (Yalan + Usulsüzlük) = CHP''

AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Cemal Bekle de, ''CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ara sıra uğradığı #İzmir'de hemşehrilerimizin benzer tepkileriyle karşılaşıyor; CHP'nin belediyecilik anlayışındaki vizyonsuzluk ve beceriksizlik her defasında yüzüne vuruluyor...'' yorumunu yaptı.





YEREL YÖNETİMLER KILIÇDAROĞLU'NU KANDIRIYOR

İzmir Milletvekili Necip Nasır da, ''Özür dilemesi gerekenlerin kendisini övdüğü yerde; ' doğruluk ve hizmet beklemek' ancak hayal olur! İzmir'de CHP'li Yerel Yönetimler kendisini ve genel başkanlarını kandıradursun; İzmir halkı ve sokaklar gerçeği ikinci kez haykırıyor!'' dedi. İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise ''Tarih yazmak laf ile değil icraatla olur'' dedi.





İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, ''Siz İzmirliyi çok yanlış anlamışsınız...'' dedi. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak da, ''Her İzmire gelişinde halkın sorunları karşısında İzmir ve İzmirlilere verebilecek tek bir cevabı olmayan CHP'nin Genel Başkanı, İzmir yerelinden örnekler vererek ülkeyi yöneteceklerini söylüyorlar ama kronikleşmiş sorunlarına bir çözümleri yok.!!'' paylaşımında bulundu.

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