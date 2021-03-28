HDP - FETÖ işbirliği Buca’da çöktü!

İzmir'in Buca ilçesinde belediye ana hizmet binasının karşısında faaliyet gösteren ve mülkiyeti belediyeye ait olan benzin istasyonuyla ilgili çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. ABD'de firarda olan tanınmış FETÖ'cü Emre Uslu, bu benzin istasyonu ile ilgili önceki akşam sosyal medyadan bir iddiada bulundu. Uslu, "İzmir Buca'da bir iş adamının satın aldığı 5 milyon dolar değerinde benzinliğe CHP'li belediyedeki ruhsat oyunlarıyla Tuncay Özkan'ın çöktüğü, konunun Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar ulaştığı bilgisine ulaştım. Çökme üstüne benzinlikte kavganın yaşandığı, konunun yerel basına sızdığı, yerel basına CHP'lilerin yaptığı baskı nedeniyle haberlerin ve Tuncay Özkan kısımlarının çıkarıldığı bilgisini anlatıyor yerel gazeteciler" iddiasını ortaya attı.

İŞ ADAMI KIZIL TALİP OLMUŞ

Bu iddia İzmir siyaset gündeminde yankı buldu. Bu arada benzin istasyonuna HDP'ye yakınlığıyla bilinen iş adamı Azad Kızıl'ın talip olduğu ve bu konuda belediye ve istasyonun şu andaki işletmecisiyle sorunlar yaşadığı öğrenildi. Azad Kızıl'ın seçimlerde CHP'ye destek verdiğini söylediği ve bu nedenle belediyeden de bu konuda şu andaki işletmeciyle buranın devri konusunda görüşme yaparak kendisine yardımcı olmasını istediği iddialar arasında yer aldı. Hatta benzin istasyonunda silahlı bir olay yaşandığı da kaydedildi. Yaşananlar ve bu konuda tescilli bir FETÖ'cünün ta ABD'den paylaşım yapması akıllara, "Acaba FETÖ-HDP işbirliğiyle benzin istasyonuna bir çökme girişiminde mi bulunuluyor?" sorusunu getirdi. Konuyla ilgili Yeni Asır'a konuşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, bu kişinin bu benzin istasyonuyla ilgilendiği bilgisinin doğru olduğunu ancak belediye olarak bu kişiyle muhatap olmalarının söz konusu olamayacağını söyledi. Kılıç, burasıyla ilgili izlenecek yasal prosedürün de net olduğunu vurguladı. FETÖ'cü Uslu'nun gündeme getirdiği iddiaların da tamamen gerçek dışı olduğunu ifade eden Kılıç, "Zaten bu benzin istasyonunun kendisi 5 milyon dolar etmez. Ayrıca Tuncay Bey, buranın nerede olduğunu bile bilmez. Bizim burada muhatabımız daha önce belediyeden işletme hakkını 2022'ye kadar alan BP şirketidir. Biz ne BP'nin burayı verdiği alt yüklenici ne de buraya talip olan başka birini muhatap alırız, sadece BP'yi muhatap alırız" dedi.

"YASA GEREĞİ İHALE ŞART"

Burasıyla ilgili belediyenin daha önce işletmeciyle yaptığı sözleşmenin süresinin 2022'de dolacağını ifade eden Kılıç, "Biz bu süre dolduktan sonra kanun gereği ancak ihaleye çıkarak kiraya verebiliriz. Zaten basiretli ve orta zekaya sahip bir tüccarın gidip sözleşmesi 1 yıl sonra sözleşmesi bitecek yeri almaya çalışması hayatın olağan akışına aykırıdır. Ayrıca burası cirosu çok yüksek olan bir benzin istasyonu değil. Bu yüzden yeniden kiraya vermemiz halinde belediyeye getirisi çok yüksek olmayabilir. Biz de bu nedenle burayı belediye hizmet alanı olarak belirleyebiliriz. Hatta belediye binasını buraya taşıyabiliriz" dedi.



CHP'YE DESTEĞİ HABER BİLE OLMUŞ

Bu arada Azad Kızıl'ın Buca'da Erhan Kılıç'ın belediye başkan adayı olduktan sonra sosyal medyadan bir destek açıklaması yaptığı belirtildi. Bu destek mesajının "Buca'nın yeni adayına HDP'den ilk destek" başlığıyla bir internet sitesinde haber yapıldığı da ortaya çıktı. 21 Şubat 2019'da yayınlanan haberde Azad Kızıl için "HDP'de Buca'nın tanınmış simalarından iş adamı" olarak bahsedildiği görüldü.



ERHAN GÜLENÇ