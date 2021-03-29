Zeynep kurtuldu ama diğer kadınlar tehlikede

İzmir Karşıyaka'da Zeynep Ç. (24) geçtiğimiz Salı günü kabus gibi bir gece yaşadı. Genç kadın barista olarak çalıştığı iş yerinde mesaisini bitirdikten sonra erkek arkadaşı Berk Ö. ile birlikte yaşadığı eve geldi. Evde sohbet etmeye başlayan ikili, Zeynep Ç'nin eylül ayında bir arkadaşının fotoğrafını beğendiği gerekçesiyle tartışmaya başladı.

İŞKENCE 4 SAAT SÜRDÜ

Kısa süre sonra tokat ve yumrukla şiddet uygulamaya başlayan Berk Ö, daha sonra evde bulunan beyzbol sopasını alarak talihsiz kadının bacak, göğüs ve kollarına vurmaya başladı. Genç kadını aralıklarla darp etmeyi sürdüren Berk Ö., 5'inci katta bulunan dairelerinin kapısını kitledikten sonra, sevgilisinin telefonunu aldı. Sabah saatlerinde kapının kilidini açan Berk Ö, talihsiz kadına anne ve babasının yanına gitmesini söyledi. Evden çıkan Zeynep Ç., taksiye binerek karakola gitti. Polis memurlarının yardımıyla hastaneye kaldırılan Zeynep Ç, sol kolunda kırık ve vücudunun çoğu bölgesinde morluklar olduğunu öğrendi. Polis memurları tarafından ifadesi alındıktan sonra hastaneden çıkan genç kadın, aynı gün İstanbul'a annesinin yanına gitti. Gözaltına alındıktan sonra savcılığa sevk edilen Berk Ö. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



"BASKA KADINLARI ÖLDÜRMESIN"

YAŞADIĞI olayla ilgili olarak Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Zeynep Ç, "Ben, şiddet başladıktan sonra öleceğimi düşünüyordum. O anda ne yapacağımı bilemedim sadece bitmesini bekledim. Bana hakaretler ederek 'balkondan atarım' tehditleri savuruyordu" ifadelerini kullandı. Günümüzde kadına şiddetin arttığına dikkat çeken Zeynep Ç., "Ölmediğim için sevinçliyim. Benim hayatım kurtuldu ama bundan sonra hayatına girecek kişileri öldürmeyeceğinin garantisi yok. Başkalarının canı yanmadan bir an önce ya tedavi görmeli ya da tutuklanmalı" dedi.



Mert ALPDÜNDAR