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Haberler İzmir İzinsiz gösterilerde 212 kişi gözaltında

İzinsiz gösterilerde 212 kişi gözaltında

İzinsiz gösterilerde 212 kişi gözaltında

2.5.2021

İSTANBUL Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tam kapanma tedbirlerini ihlal ederek izinsiz olarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen 212 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı duyuruldu.

İZMİR'DE 20 GÖZALTI
İZMİR'DE de Konak'ta 10 kişinin gözaltına alındığı izinsiz gösterinin ardından Bornova ve Buca ilçelerinde de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde toplam 20 kişi gözaltına alındı.

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