Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi hayatını kaybetti. Tam kapanma kararının ardından koronavirüs vaka sayısındaki değişimle birlikte haritada da çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 5 ile dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars" mesajını paylaştı.

Uğur Şahin'e "Korona ne zaman biter?" diye soruldu! Cevabı canınızı sıkabilir

Çanakkale’de korona virüs vaka sayılarında yüzde 50 düşüş

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı