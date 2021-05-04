Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs (coronavirüsü) vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek." dedi.
İŞTE VAKALAR
Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 2 Mayıs virüs tablosu Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 30 Nisan virüs tablosu
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.