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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanı illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanı , illere göre 24-30 Nisan tarihlerinde görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı. İllere göre 100 binde vaka sayısı İzmir'de 223,34, İstanbul'da 532,02 ve Ankara'da 361,52 oldu.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

04.05.2021, 18:30 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021, 18:38

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs (coronavirüsü) vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek." dedi.

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