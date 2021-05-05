CHP’li Soyer’in ilkel belediyecilik anlayışı: Sorunu çözme üzerini ört!

İzmir'in 40 yıldır çözülemeyen 'koku' sorunu, havaların birazcık ısınmasıyla yine gün yüzüne çıktı.



Kokunun kaynağını kurutamayan Başkan Tunç Soyer, çareyi Meles Çayı'nı kireçlemekte buldu.





Dahiyane(!) çözümü gören İzmirliler, "Yıl olmuş 2021, İzmir bu ilkelliği hak etmiyor" diye konuştu.



AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da, "Artık İzmirlileri kandırmaktan vazgeçsinler" dedi.

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