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Haberler İzmir CHP’li Soyer’in ilkel belediyecilik anlayışı: Sorunu çözme üzerini ört!

’li Soyer’in ilkel belediyecilik anlayışı: Sorunu çözme üzerini ört!

Körfez’e dökülen derelerin pislik taşımasına engel olamayan Büyükşehir Belediye Başkanı , marifetmiş gibi anlattığı kireçleme çalışmalarının 15 gün içinde tamamlanacağını söyledi.

CHP’li Soyer’in ilkel belediyecilik anlayışı: Sorunu çözme üzerini ört!

5.5.2021

İzmir'in 40 yıldır çözülemeyen 'koku' sorunu, havaların birazcık ısınmasıyla yine gün yüzüne çıktı.

Kokunun kaynağını kurutamayan Başkan Tunç Soyer, çareyi Meles Çayı'nı kireçlemekte buldu.



Dahiyane(!) çözümü gören İzmirliler, "Yıl olmuş 2021, İzmir bu ilkelliği hak etmiyor" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da, "Artık İzmirlileri kandırmaktan vazgeçsinler" dedi.

Soyer’in iki yüzü Soyer, CHP yandaşı kanallara milyonlar akıttı!

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