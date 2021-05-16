‘Kızımsız ilk bayram bize zehir oldu’

Gümüldür Ürkmez'de katledilen Ayşe Nazlı Kınacı'nın (20) babası iş insanı Altan Kınacı, 91 gündür mahkemeye çıkarılmayan katil zanlısı Taylan Özgür İmal'ın en ağır cezayı almasını istiyor. Acılı baba, "Dosyada neden gizlilik kararı var, neden otopsi raporu bu kadar sürede gelmedi, neden telefon kayıtları gelmedi" diyerek isyan etti.

YENİ ASIR'a konuşan Kınacı, "94 gündür içim kan ağlıyor, gözümden sakındığım kızımı gözünü kırpmadan öldüren bu cani bir daha gün ışığı görmesin. Nazlımsız ilk bayram bize zehir oldu. Gelip elimi öper, 'baba harçlığımı ver' derdi. Ben de 'kızım artık büyüdün' deyince 'ben senin yavru kuzunum' derdi. Gitti kınalı kuzum" dedi.

CİĞERİMİZİ YAKTI

Alsancak'ta 14 Şubat'ta kaybolan genç kızın cesedi, battaniyeye sarılı şekilde Menderes Gümüldür'de ormanlık alanda bulunmuştu. Elle boğularak öldürüldüğü belirlenen kızın katil zanlısı Taylan Özgür İmal, cinayeti soğukkanlılıkla itiraf etmişti. Katil zanlısını öldürmeden önce arkadaşına mesaj ve konum atması ve çığlık seslerini kaydetmesi de kurtaramadı. Kınacı, "Kızımın arkadaşına attığı mesajları ve çığlıkları, arkadaşı Özlem anında bildirseydi, kızım belki kurtulacaktı. O kızı ve erkek arkadaşını affetmiyorum. İkisini de dava edeceğim" dedi.

■ FATİH ŞENDİL