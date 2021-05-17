Yüzülebilir Körfez hayallerde kaldı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tunç Soyer'in göreve geldiğinden bu yana 3 yıl içinde yüzeceğini söylediği Körfez'in hali iyiye gideceğine eski Başkan Aziz Kocaoğlu döneminden bile daha kötü hale geliyor. Soyer, Manda Çayı'nın Körfez'le buluştuğu bölgeye mural çalışma ile resimler çizdirip, "İşte Körfez'e giden kirliliği böyle temizliyoruz" diye şov yaparken, dün Konak Pier Alışveriş Merkezi yanında yaşanan manzara şok etkisi yarattı.



BİR TÜRLÜ BAŞLAMADI!

Yağmurun yağmadığı güneşli bir havada denize oluk oluk pis su aktı.

Uzun süre devam eden akıntının ardından deniz kahverengiye büründü. Oluşan tablo vatandaşı isyan ettirdi. Vatandaşlar Soyer'e, "Başkan, geldiğinden beri 3 yıl içinde yüzeceğim diyorsun.

Haydi gel burada yüz" diye seslendi.

Tunç Soyer, 31 Mart 2019 seçimlerinden sonraki Mayıs ayında Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi yöneticilerini makamında ağırlamış ve Körfez'i 3 yıl içinde yüzülebilir hale getireceğini ilk kez açıklamıştı. O tarihten sonra "Körfez'de 3 yıl içinde yüzeceğim" iddasını defalarca gündeme getiren Soyer, geçen 2 yılda Körfez temizliği için hiçbir adım atmayınca son dönemde bu söylemini "Görev sürem bitmeden yüzeceğim" şeklinde değiştirdi. Ancak, Körfez Soyer döneminde temizleneceğine daha da kirlendi. Dün güneşli bir havada yaşanan şok görüntü ise bunun kanıtı oldu.



BÜYÜKŞEHİR'DEN 'ATIK SU' SAVUNMASI

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Körfez'e yapılan atık su aktarımı ile ilgili eleştirilere yanıt verdi. Körfez'e atık su deşarj edildiği iddiasının fotoğraf ve görüntülere rağmen inkar edildiği açıklamada kirlilik görüntülerinin Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda su baskınlarını önlemek için Büyükşehir tarafından yapılan altyapı çalışmaları sırasında oluştuğu ve kesinlikle zararlı olmadığı belirtildi.

'PEMBE RÜYANDAN UYAN ARTIK'

AK Partililer Konak Konak Pier Alışveriş Merkezi yanındaki kanaldan Körfez'e akan kirli su görüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaştı. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Körfez'de yüzmekten zaten çoktan geçtik. İzmir'in merkezinde, CHP'li yerel idarenin burnunun dibinde denize oluk oluk akıtılan bu pislik neyin nesi onu anlamaya çalışıyoruz!

CHP'li Soyer, pembe rüyasından uyanıp yanıtlayabilir mi lütfen" dedi. Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da, "Siz, İzmir'i zehirlemeye ant mı içtiniz? Şehrimizin tüm ekosistemini yok edeceksiniz" ifadesini kullandı.

Kerem Ali Sürekli

Yüzmeyi çok seven CHP'li Başkan Soyer'in Yüzülebilir Körfez hedefi çok uzaklarda kaldı.



HAYALLER PARİS YAŞANTI SOMALİ!

KONAK Pier Alışveriş Merkezi'nin yanından İzmir Körfezi'ne akan pis suyun görüntüsü dün sosyal medyada İzmirlileri ayağa kaldırdı. İşte o tepkiler:

● VUSLAT2601: Hayaller Paris, yaşantı Somali

● ALİ DOĞRUER: Hindistan sanki, bu nedir böyle!

● MODDA_TASARM:

Maalesef İzmir kötü durumda, 20 yıldır yapılan tek şey tramvay. O da içler acısı.

● MERTALİ BEKAROĞLU:

Ooo yeni Maldivler projesi bu bilmiyor musunuz İBB'nin.

● KADİR KAYA: Bisiklet sürüyorsa görmeyebilir mesajınızı daha sonra tekrar deneyiniz lütfen.

● KOLERAMAH: Yazık günah ya hakikaten vay haline İzmir'in.

● ONUR ERHAN ÖZYOL:

Şifalı çamur derler buna, şaşırır mıyız asla!

● CEMALETTİN KARADENİZ:

Ne var canım bunda, belki Tunç Soyer yüzebilir burda!

● MELEK ÖZGE İSLAMOĞLU:

Dere gibi akıyor, kimsenin de korkusu yok millet ne der diye. Meydanlarda toplanacaksanız bunun için toplanın sevgili İzmirliler.

● PINAR ERDAL: Belediye seçimlerinde particilikten vazgeçin artık. Oylar A parti B parti gözetmeksizin kim çalışıyorsa ona verilmeli.

● HATUN YİĞİT: Lütfen artık İzmir'de belediyeye çalışan başkan gelsin, hangi partiden olursa olsun yeter.

Hizmet etsin yazık İzmir'e.

● ABİDİN YALÇIN: Son 6 ayı kaldı, Tunç Soyer yüzeceğim dedi göreceğiz.

● KEMAL KOÇ: Deniz hıyarlarına gübre salıyorlar, pis su değil o.

● RIDVAN HAZAL KUŞ:

Bu olmadı başkan, sonuçta herkes oradan balık tutuyor.

Nerde halk sağlığı. Ben de CHP'liyim, hatan varsa söylemek zorundayız.

● KILIÇ BEY: Belediye başkanını gören var mı, tanıyan var mı. Yazık, İzmir'i şehir olmaktan çıkardılar.

Bizim ödediğimiz çöp vergisi, emlak vergisi, su parası haram olsun. Nereye gidiyor bu paralar. Hizmet yok, hesap soran yok.

● TUGRUL_23: Bu nedir yaaa. Buna sebep olanlara da ağır ceza kesilmeli.

● TANERSHEN: Büyükşehir belediyesi Meles'in kokusuna ve Körfez'in pisliğine yıllardır çözüm bulamadı, bulamaz da zaten ● EMEL3503: Yazıktır ama ya. Resmen içim yandı.

Bu doğa düşmanlığı nedir?

Bu yapılır mı?

Ercan AKGÜN