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İzmir'de fırtına! Tekneler battı

Fırtına İzmir'in ilçesinde de etkili olmaya başladı. İlçede etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda balıkçı teknesi battı. Toplamda 16 teknenin su alarak battığı ifade edildi.

İzmir'de fırtına! Tekneler battı
İHA

21.05.2021, 10:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir'de fırtına etkili oldu. Dikili ilçesi Vakıfzeytinliği mevkiinde ise bir anda etkisini gösteren fırtına çok sayıda balıkçı teknesini batırdı.

Büyük hasar gören teknelerin sahipleri sabahın erken saatlerinden bölgeye gelirken, toplamda 16 teknenin fırtına nedeniyle su alarak battığı ifade edildi.

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