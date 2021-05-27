Torbalı’daki şüpheli ölüme soruşturma

İZMİR Torbalı'da Melih Coşkun, evinin balkonundun düşerek hayatını kaybetti. Olay, gece yarısı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

39 yaşındaki Coşkun, hava almak için 9'uncu kattaki evinin balkonuna çıktı. Alkollü olduğu ileri sürülen Coşkun dengesini kaybederek balkondan düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri, Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖMER DUR