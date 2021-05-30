Ciğerimiz yandı

Milas Çökertme'de dün öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yangına 6 helikopter ve onlarca arazöz ile müdahale edildi. Alevlerin evlere ve konaklama tesislerine ulaşamaması için itfaiye ekipleri de yoğun çaba sarf etti. Denize yakın olduğu için helikopterlerin daha hızlı sorti yapma imkanına sahip olması yangının daha da büyümesinin önüne geçti.

ARAZÖZLER BEKLETİLDİ

Kontrol altına alınamayan yangın için İzmir ve Denizli'den takviye ekipler istendi. Büyüyen alevlere orman ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri de müdahale etti.

Mandıra Filozofu filminin çekildiği bölgeye ulaşan alevlerin rüzgarın etkisiyle yayılma riskine karşı arazözler, evlere yakın alanlarda tedbir amaçlı bekletildi. Bölgede korku ve paniğe neden olan yangına, 4 adet ilk müdahale aracı, 45 arazöz, 3 dozer, 11 su tankeri, 6 yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahalede bulundu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kontrol altına alınmaya çalışıldı. Öte yandan yangının, bir kişinin kaynak yaptığı sırada çıktığı öne sürüldü. Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, yangınla ilgili iddiaları göz önünde bulundurarak inceleme başlattı.

VOLKAN YILDIZ