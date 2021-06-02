Gerçeğin peşini bırakmayacağım

İzmir'in Konak ilçesinde, 13 Mayıs akşamı erkek arkadaşı Deniz Özarslan'ın (35) evinin terasından düşen Derya Kılıç'ın (24) tedavisi, hastaneden taburcu olduktan sonra evinde sürüyor. Ölümden dönen Kılıç'ın tekvando ve dövüş sporları ile uğraşan babası Habib Kılıç, "Kızım 'Beni Deniz itmedi, kendim düştüm' dedi. Kızımın doğruları söylemediğini düşünüyorum ve gerçeğin ne olduğunu mutlaka bulacağım" dedi.

DAVALIK OLMUŞLAR

Bu arada Derya Kılıç ile Deniz Özarslan'ın daha önce davalık oldukları ortaya çıktı. Karata ilçesindeki Şehit Nihat Bey Caddesi'nde 12 Nisan günü Deniz Özarslan'ın, o dönem aynı binada komşu olduğu Derya Kılıç ile ev arkadaşı Berna Güntekin'i tehdit ettiği belirtildi. Deniz Özarslan'ın elindeki tabancanın şarjörünü gösterip, "Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım" diye bağırıp, küfür ve hakaretlerde bulunduğu bildirildi.

Berna Güntekin polisi ararken, Derya Kılıç ise bu anları cep telefonuyla kaydetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İzmir 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı, yargılama sürerken Derya Kılıç ile Deniz Özarslan'ın barışıp, ilerleyen dönemde arkadaş olup sevgili oldukları öne sürüldü.

FATİH ŞENDİL