  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Gerçeğin peşini bırakmayacağım

Gerçeğin peşini bırakmayacağım

’de 13 Mayıs akşamı ’ın evinin terasından düşerek ölümden dönen ’ın babası Habib Kılıç, “Kızım kendisinin düştüğünü söylüyor ama ben inanmıyorum” dedi

Gerçeğin peşini bırakmayacağım

2.6.2021

İzmir'in Konak ilçesinde, 13 Mayıs akşamı erkek arkadaşı Deniz Özarslan'ın (35) evinin terasından düşen Derya Kılıç'ın (24) tedavisi, hastaneden taburcu olduktan sonra evinde sürüyor. Ölümden dönen Kılıç'ın tekvando ve dövüş sporları ile uğraşan babası Habib Kılıç, "Kızım 'Beni Deniz itmedi, kendim düştüm' dedi. Kızımın doğruları söylemediğini düşünüyorum ve gerçeğin ne olduğunu mutlaka bulacağım" dedi.

DAVALIK OLMUŞLAR
Bu arada Derya Kılıç ile Deniz Özarslan'ın daha önce davalık oldukları ortaya çıktı. Karata ilçesindeki Şehit Nihat Bey Caddesi'nde 12 Nisan günü Deniz Özarslan'ın, o dönem aynı binada komşu olduğu Derya Kılıç ile ev arkadaşı Berna Güntekin'i tehdit ettiği belirtildi. Deniz Özarslan'ın elindeki tabancanın şarjörünü gösterip, "Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım" diye bağırıp, küfür ve hakaretlerde bulunduğu bildirildi.

Berna Güntekin polisi ararken, Derya Kılıç ise bu anları cep telefonuyla kaydetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İzmir 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı, yargılama sürerken Derya Kılıç ile Deniz Özarslan'ın barışıp, ilerleyen dönemde arkadaş olup sevgili oldukları öne sürüldü.

FATİH ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gerçeğin peşini bırakmayacağım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.