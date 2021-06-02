Tarım Müdürlüğü İzmir’de süt dağıttı

İzmir'de Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından '1 Haziran Dünya Süt Günü' etkinlikleri kapsamında Alsancak- Karşıyaka vapuru, Kadifekale, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Alsancak Gar'da vatandaşlara 10 bine yakın süt dağıtıldı.

Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ruhşan Özdemir Çifci ve ekiplerin düzenlediği etkinlikte İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve AYNES'in ürünleri ikram edildi.

MERT ALPDÜNDAR