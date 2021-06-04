Karşıyaka AK Parti’den belediyeye tepki

İzmir'de Karşıyaka Belediye Meclisi'nde kabul edilen Azerbaycan, Kırım Türk ve Bosna Hersek bayraklarının Karşıyaka İnsan Hakları Anıtı'nın yanına asılmasına ilişkin önergenin hayata geçmemesine AK Parti'den tepki geldi. Kemal Baysak'ın döneminde anıtın yanına asılan bayrakların neden yerine konulmadığını soran AK Parti İlçe Başkanı Didem Keseli, "Verdiğimiz önerge Meclis'te kabul edilmesine rağmen Başkan Cemil Tugay ve ekibi bir arpa boyu yol alamadı" dedi. Daha önce Kent A.Ş'nin bir restoranına HDP logosuna benzer bir logo asıldığını hatırlatan Keseli, "Söz konusu HDP olunca kimseye sormayan belediye, iş milli konulara geldiğinde ne yazık ki atalet içindedir. Bu tutum Balkan kökenli vatandaşlarımızı yaralamıştır" dedi.



AK Parti İlçe Başkanı Didem Keseli