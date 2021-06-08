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Haberler İzmir "Tüm randevulara cevap verecek aşımız mevcut"

"Tüm randevulara cevap verecek aşımız mevcut"

’de yeterli sayıda ve Biontech aşısı bulunuyor.

Tüm randevulara cevap verecek aşımız mevcut

8.6.2021

TÜM dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüse karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İzmir'de birinci doz aşı sayısının 1 milyon 192 bin 727, ikinci doz aşı sayısının 904 bin 400, toplamda 2 milyon 97 bin 127 doz olarak kayıtlara geçtiği öğrenilirken, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Sinovac ve Biontech aşı miktarının yeterli olduğunu söyleyerek, "Elimizde randevulara anında cevap verecek kadar aşı mevcut" dedi.

■ FATİH ŞENDİL

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