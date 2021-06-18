İzmir'de HDP binasına saldırı! İşte saldırganın üzerinden çıkanlar

HDP İzmir İl Başkanlığına girip tabancayla Deniz Poyraz'ı öldüren ve iş merkezinin çatı katında polis ekiplerince gözaltına alınan Onur Gencer'in Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
İFADESİNDE NE DEDİ?
Silahlı fotoğrafları ortaya çıkan Onur Gencer'in, emniyette verdiği ifadede, binada kaç kişi bulunursa bulunsun öldürme niyetiyle içeriye girdiğini söylediği öğrenildi.
Onur Gencer'in sosyal medyadan zaman zaman terör örgütü PKK sempatizanlarıyla tartışmalar yaşadığını belirttiği kaydedildi. Gencer'in ifadesinde, "PKK'dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz.
ÇANTADAN ÇIKANLAR
Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Binanın bulunduğu yere taksiyle gelen katil zanlısı Onur Gencer'in elindeki çantada, bıçak ve bir miktar para olduğu öğrenildi.
Gencer'in, saldırıyı Amerikan yapımı olan Ruger marka 9 mm tabancayla gerçekleştirdiği, şarjördeki 10 mermiyi de ateşlediği belirtildi.İzmir'de HDP binasındaki saldırıda yeni gelişme! O saldırgan tutuklandı İzmir'de HDP binasına saldıran fail böyle yakalandı MHP Genel Başkanı Bahçeli'den HDP İzmir il binasındaki saldırıya ilişkin flaş açıklama İzmir'de HDP binasına silahla saldıran saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
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