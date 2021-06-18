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İzmir'de HDP binasına saldırı! İşte saldırganın üzerinden çıkanlar

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığı'na giren ve bir kişiyi öldüren zanlı, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilmişti. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Binanın bulunduğu yere taksiyle gelen katil zanlısı Onur Gencer'in elindeki çantada, bıçak ve bir miktar para olduğu öğrenildi.