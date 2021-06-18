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Haberler İzmir İzmir'de HDP binasına saldırı! İşte saldırganın üzerinden çıkanlar

'de ! İşte saldırganın üzerinden çıkanlar

'in ilçesindeki 'na giren ve bir kişiyi öldüren zanlı, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilmişti. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Binanın bulunduğu yere taksiyle gelen katil zanlısı 'in elindeki çantada, bıçak ve bir miktar para olduğu öğrenildi.

İzmir'de HDP binasına saldırı! İşte saldırganın üzerinden çıkanlar
DHA

18.06.2021, 17:47

HDP İzmir İl Başkanlığına girip tabancayla Deniz Poyraz'ı öldüren ve iş merkezinin çatı katında polis ekiplerince gözaltına alınan Onur Gencer'in Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

İFADESİNDE NE DEDİ?

Silahlı fotoğrafları ortaya çıkan Onur Gencer'in, emniyette verdiği ifadede, binada kaç kişi bulunursa bulunsun öldürme niyetiyle içeriye girdiğini söylediği öğrenildi.

Onur Gencer'in sosyal medyadan zaman zaman terör örgütü PKK sempatizanlarıyla tartışmalar yaşadığını belirttiği kaydedildi. Gencer'in ifadesinde, "PKK'dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz.

ÇANTADAN ÇIKANLAR

Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Binanın bulunduğu yere taksiyle gelen katil zanlısı Onur Gencer'in elindeki çantada, bıçak ve bir miktar para olduğu öğrenildi.

Gencer'in, saldırıyı Amerikan yapımı olan Ruger marka 9 mm tabancayla gerçekleştirdiği, şarjördeki 10 mermiyi de ateşlediği belirtildi.

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