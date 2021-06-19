35 el ateş etmiş

HDP İzmir İl binasına girip çay servisi işinde çalışan Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer tutuklandı. Saldırganın ilk ifadesinde, binada başka kişiler olsaydı onlara da ateş edeceğini söylediği öğrenildi. Saldırganın bina içinde kapalı kapıların arkasında başka birileri olduğu düşüncesiyle kapılara dahi ateş ettiği ve 35 mermi sıktığı belirlendi.





GEÇEN YIL MENBİC'TE GÖREV YAPMIŞ

Olaydan 45 gün önce Sağlık Bakanlığı'ndaki görevinden istifa eden Onur Gencer'in binaya taksiyle geldiği, elindeki çantada, bıçak ve bir miktar para olduğu da belirlendi. Saldırıda kullandığı tabancayı Kemeraltı Çarşısı'nda buluştuğu bir kişiden aldığını söyleyen Onur Gencer'in geçen yıl annesini kaybettiği öğrenildi. Gencer'in 2020 yılının ilk aylarında sağlık memuru olarak Suriye Menbic'e gittiğini ve orada bir süre görev yaptığını söylediği de belirtildi.





ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ PLAN YAPIYORMUŞ

HDP binasında ve çevresinde daha önceden günlerce keşif yaptığı anlaşılan ve binanın çevresinde dolaştığına dair daha önceki tarihlere ait görüntüleri ortaya çıkan Onur Gencer, saldırıyı neden gerçekleştirdiğine yönelik soruyu şöyle cevapladı: "16 Haziran 2021 tarihinde intihar eden bir polis memurunun paylaşımı sonrasında PKK'lılar tarafından hakaretlere maruz kaldım. Ölmüş anneme ve bacıma sövüldü. Bunun üzerine ben de aynı söylemlerde bulundum. Çocukluktan beri PKK'lı öldürmek için planlar yaptım. Olay doğaçlama yaşandı. Birkaç kez keşif amaçlı çalışmalarım oldu. Olayda kullandığım silahı Kemeraltı Kızlarağası Hanı'nda tanımadığım bir kişiden 3 bin 500 liraya aldım. Amacım birkaç kişiyi orada bulabilmekti. Ancak sadece 1 kişi oradaydı. Buraya da PKK'lıların geldiğini düşündüğümden herhangi bir ayrım yapmadım. Başka kişiler de olsaydı, onlara da ateş edecektim. Eylem sonrası kullandığım silahı çantaya koyarak olay yerinden ayrılırken polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındım."





SAVCILIKTA SERBEST BIRAKILMAYI TALEP ETMİŞ

DENİZ Poyraz'ın katili Onur Gencer'in İzmir Adliyesi'ne sevk edilmesinin ardından savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Emniyette verdiği ifadeyi tekrar ettiğini belirten Gencer, "Başkaca ekleyeceğim bir husus yoktur. Eylemi kendim planladım. Silahı kendim temin ettim. Amacım içimi soğutmaktı. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" diye ifade verdi.

Fatih ŞENDİL

İzmir'de HDP binasına saldırı! İşte saldırganın üzerinden çıkanlar

İzmir HDP il binası saldırganının ifadesi 'pes' dedirtti

İzmir'de HDP binasındaki saldırıda yeni gelişme! O saldırgan tutuklandı

İzmir'de HDP binasına saldıran fail böyle yakalandı