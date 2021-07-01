LGS'de Ege’den 18 şampiyon

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girerken, katılım oranı yüzde 83,49 oldu. Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Hem özel okullardan hem de devlet okullarından birinci çıktığını belirten İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, "İzmir'in başarı oranı çok yüksek" dedi. Şampiyonların 6'sı İzmir, 6'sı Manisa, 5'i Denizli'den çıkarken Muğla'da satrançta şampiyon olan Alperen Özcan, Aydın'da ise öğrenmen çiftin oğlu Emre Berat Keser, birinciler arasına girmeyi başardı. Selçuk 19 Mayıs Ortaokulu öğrencisi Mehmet Kireç, düzenli disiplinli çalışma ile tam puan almayı başardığını söyledi. Kireç, "İsteyen herkes başarabilir" dedi.

PROGRAMLI ÇALIŞMA

Planlı programlı bir çalışmayla başarıyı yakaladığını söyleyen Bornova İsmet Sezgin Ortaokulu öğrencisi Engin Seniz Sırdaş, "İzmir Fen Lisesi'nde okumak istiyorum" dedi. Gaziemir Ege Güçlendirme Vakfı Okulları öğrencisi Bilge Sarıaslan da hedefinin İstanbul Galatasaray Lisesi olduğunu belirtti. Nazilli Özel Gerçek Zafer Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Emre Berat Keser, büyük sevinç yaşarken Aydın'ın da gururu oldu. Yeni Asır'a başarıya giden yolun şifrelerini anlatan Keser, sınavdaki başarısını yoğun tempoda değil sürekli ve düzenli çalışmaya borçlu olduğunu söyledi. Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan ve satrançta da şampiyon olan Alperen Özcan, LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puanla, Türkiye şampiyonu oldu. Menteşe Belediye Spor Kulübü sporcularından Alperen Özcan, 16 Yaş altı kategorisinde 2019 Türkiye Hızlı Satranç Şampiyonu unvanının sahibi olmuştu.

MANISA'DAN 6 BIRINCI

MANİSA'DAN 6 öğrenci büyük başarı elde ederek LGS 2021'in şampiyon 97 öğrencisi arasında yer aldı. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Cemal Ergün Ortaokulu öğrencisi Onat Sırrı Orbay, Özel Bahçeşehir Ortaokulu'ndan Ahsen Dedeler ve Bora Mercan, Akhisar'dan Özel Eksen Ortaokulu'ndan Mert Ege Bambal, Soma'da Özel Açı Ortaokulu'ndan Kağan Emre Tufan, Turgutlu'dan Özel Kocatürk Ortaokulu'ndan Yahya Aslanalp 500 tam puan alarak zirvede yer aldı.

DENIZLI'NIN GURURU OLDULAR

TÜRKİYE genelinde tam puan alan öğrencilerden 5'i Denizli'den çıktı. 500 tam puan alarak, Denizli'nin gururu olan öğrencilerin 3'ü merkezdeki Bahçeşehir Koleji, Gelişim Koleji ve Hayırseverler Ortaokokulu'ndan. 500'er puan alan diğer 2 öğrenci ise Tavas ve Acıpayam ilçelerinden ipi göğüsledi. Acıpayam Cumuhriyet Ortaokulu Yusuf Emir Apa, Tavas Sait Kayacıoğlu Ortaokulu Ender Efe Savaş, Merkezefendi İlçesi Hayırseverler Ortaokulu Bengisu Berra Akay, Bahçeşehir Koleji Egemen Hekim, Gelişim Koleji Salih Şahin.

FATİH ŞENDİL / KAZIM YÖRÜKCE / CÜNEYT HASÇELİK / FERDİ YAVUZ / SEBAHATTİN ALP