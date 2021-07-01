Kaçak villa kazığı

YENİ Asır Gazetesi'nin dün ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve futbolcu Mesut Özil'in ultra lüks villalarının da yer aldığı Alaçatı'da Veryeriler İnşaat tarafından yapılan yapılarla ilgili haberi büyük yankı uyandırdı. Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Başak Yasemin Kumaş'ın kral mezarlarının yer aldığı arkeolojik SİT alanına inşa edilen villalarla ilgili yapı kayıt belgelerinin iptal olduğu ve bu villaların oturma ruhsatlarının da olmadığı yönündeki iddiaları tartışma yarattı.

Şirket sahibi Alpan Veryeri kaçak bölümlere imar barışından yararlanmak üzere alınan yapı kayıt belgeleriyle ilgili sözleri dikkat çekti. Yeni Asır'ın sorularını yanıtlayan Alpan Veryeri, imara aykırı bir yapılaşmaya gitmediklerini, oturma ruhsatlarının olduğunu söylemesine rağmen yapı kayıt belgesi almak için de başvurduklarını ve bunu aldıklarını söyledi.

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BİR ÖYLE, BİR BÖYLE

Veryeri yapı kayıt belgesini istediğimizde önce "Gönderirim", ardından, "Şu an ofiste değilim" dedi. Yeni Asır'ın ikinci kez görüştüğü Veryeri, "Yapı kayıt belgesi almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurduk, bize henüz bir cevap gelmedi" dedi.

Veryeri, "SİT kurulundan onaylı projenizde aykırı yapılaşmaya gitmediyseniz niye yapı kayıt belgesi almak için başvurdunuz" sorumuza, "Hemen bütün yapılar için aldım. Başvuru belgem var, cevap bekliyoruz" dedi. "Arkeolojik SİT alanı üzerindeki yapılar için yapı kayıt belgesi alınabiliyor mu" dediğimizde, "Bizim başvurduğumuz dönemde SİT alanındaki yapılara belgenin verilip verilmeyeceği net değildi. Herkesin başvuru hakkı vardı, başvurduk. O dönem yaptığımız evlerin hepsine belge almak için başvurduk. Daha cevap gelmedi. Ama aykırı bir şey yok" dedi.

Veryeri, Yeni Asır'ın "Yapı kayıt belgesi almak için başvurduğunuzda yapınızın eklentilerini, kaçak bölümlerini belirtiyor ve bunun için yapı kayıt belgesi istiyorsunuz. Siz bu başvuruda söz konusu villaların nerelerinin kaçak olduğu yönünde bildirimde bulundunuz" sorusuna ise, "Efendim size şu an net cevap veremem. Yapı kayıt belgesine bakayım. Başvuru belgesi elimde değil" dedi.

Öte yandan Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran'ın sessizliği dikkat çekti. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu yetkilileri ise, konuyla ilgili sorular konusunda yasal olarak bilgi vermelerinin mümkün olmadığını söyledi.

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Alpan Veryeri ile CHP'li Başkan Ekrem Oran'ın resmi olarak hiçbir sıfatı olmadığı halde belediyede korsan olarak imar konularında danışmanı yaptığı Levent Veryeri, yakın akrabalar. Levent Veryeri'nin amcasının oğlunun oğlu olduğunu ifade eden Alpan Veryeri, bugüne kadar Levent Veryeri ile Çeşme'de yaptıkları inşaatlarla ilgili en ufak bir görüşmeleri olmadığını savundu.

ILICALI: VERYERİLER'LE GÖRÜŞÜN

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, konunun muhatabının Veryeriler İnşaat ve Alpan Veryeri olduğunu söyledi. Ilıcalı, "Ruhsat olan yer, imar var. Alpan Bey ile görüşürseniz size bilgi verecek" ded

YASEMİN KUMAŞ: BU SÖZLERİ İTİRAFTIR

EKİNOKS Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Yasemin Kumaş ise, iş insanı Alpan Veryeri'nin sözleriyle ilgili, "Hem kaçağım yok hem başvuru yaptım, hem de cevap bekliyorum dediğine göre, bu bir itiraf. Kaçağı olmayan imar barışından yararlanmak için yapı kayıt belgesi almaya neden başvurur? Burada kaçak yapılmış" dedi.

BAKANLIK: BELEDİYELER İŞLEM BAŞLATMALI

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı İmar ve Palanlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü, Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği'nin CİMER'e başvurusuyla ilgili verdiği cevapta sözkonusu villalarla ilgili Büyükşehir ve Çeşme Belediyesi'nin işlem başlatması gerektiğini kaydetti.

ERHAN GÜLENÇ