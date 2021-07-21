Öğrenciye barınma rehberi! İzmir'de kira ve yurt ücretleri ne kadar?

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimle geçen bir yılın ardından, üniversitelerin 13 Eylül'de açılacağı açıkladı. Hem pandemi nedeniyle evlerini boşaltanlar hem de bu yıl sınava girenler önümüzdeki günlerde ev arayışına başlayacak. Ancak kiralık ev piyasasında tablo vahim. Yeni inşaatların azalması ve pandemide kimi illerin yoğun talep görmesi nedeniyle kiralık konutta arz azaldı, fiyatlar uçtu. Görünen o ki, sınav stresini geride bırakanlar için şimdi ev bulma sınavı başlayacak.



FİYATLARDA CİDDİ ARTIŞ



Hürriyet'in haberinde yer alan TSKB Gayrimenkul Değerleme'nin araştırmasına göre pandemi süreciyle üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmiş olması nedeniyle, kiralamalara olan talep düşmüştü. Kiralar 2020 yılında, 2019 yılındakiyle neredeyse benzer şekilde devam ederken bu yıl ise ciddi artışlar gözlemlendi. TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, pandeminin ve deprem tecrübelerimizin artması ile birlikte kişilerin konut tercihlerinin değiştiğini, bununla birlikte özellikle bazı konum ve özellikteki konutların kira değerlerinin arttığını söyledi. Üniversite bölgeleri için yapılan araştırmada da Antalya, Muğla, Mersin gibi bölgelerde artışın yüksek olduğunu belirten Maya, "Pandemi ile birlikte bu bölgelerde belki de ilk defa bu kadar uzun süre yaşanma sürelerine ulaşılması kira artışında etkili oldu. Eylülde üniversitelerin yüz yüze eğitime geri dönmesi ile birlikte rakamlar bir miktar daha artabilir" dedi.

EN PAHALI İSTANBUL



Yapılan araştırmaya göre en yüksek kirayı İstanbul'da eğitim gören öğrenciler ödeyecek. 100 metrekare bir ev için Beşiktaş'ta 3 bin 900 lira, Kadıköy'de 3 bin 700 lira talep ediliyor, Avcılar'da rakam 2 bin liraya kadar geriliyor. İzmir'de aynı büyüklükteki bir evin kirası bin 200 lira ile 2 bin 500 lira arasında değişirken, Ankara'da bin 600 liradan başlıyor, 2 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Ülke genelinde aynı büyüklükteki bir ev için en düşük kirayı ise Çorum, Sivas ve Trabzon'da eğitim görenler ödeyecek. Bu illerde 800-850 liraya kiralık ev bulmak mümkün.

ESKİŞEHİR İLK SIRADA



İl geneline bakıldığında ise en fazla kira artışı öğrenci şehri olarak bilinen Eskişehir'de oldu. Şehirde son 1 yılda kiralar ortalama yüzde 37.95 arttı. Eskşişehir'i yüzde 29.09 ile Ankara, yüzde 27.61 ile Antalya, yüzde 27.21 ile Muğla, yüzde 22.22 ile Kahramanmaraş, yüzde 22.07 ile Mersin, yüzde 21.74 ile Hatay, yüzde 21.18 ile Adana, yüzde 20.89 ile İstanbul, yüzde 16.62 ile Aydın, yüzde 14.72 ile İzmir takip etti.



İŞTE İL İL KİRALAR

YURTLAR DA CEP YAKIYOR



Özel yurtları tercih eden öğrencilerin yapacağı harcama geçen yıla göre arttı. Yurtlarfiyatlar.com kurucusu Tuğrul Arslan geçen yılla karşılaştırdığımızda yurt fiyatlarında ortalama yüzde 20 oranında artış olduğunu söyledi. Arslan, "Tek kişilik odaların ücretlerinde yüzde 25-30'ları bulan bir artış söz konusu. 2 ve 3 kişilik odalarda ortalama yüzde 20'lik bir artış görülmekle birlikte 4 ve 6 kişilik odalardaki artış yüzde 10-15 civarında" dedi.

68 BİN TL'YE ÇIKIYOR



En uygun fiyatlı yurtların Trabzon ve Konya'da yer aldığını belirten Arslan, en yüksek fiyatlı öğrenci yurtlarının İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunduğunu belirtti.

İstanbul genelinde yurt fiyatlarının 9 bin TL ile 68 bin TL arasında değiştiğini söyleyen Arslan, "İstanbul'un en pahalı yurtları Beşiktaş, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerinde. Bu ilçelerde öğrenci yurdu fiyatları ev kiralarına yaklaşıyor. Avcılar, Maltepe ve Beykoz'da ise görece daha uygun fiyatlı yurtlar bulmak mümkün. Öğrenci yoğunluğunun en fazla olduğu Üsküdar, Beşiktaş, Kadıköy, Fatih gibi ilçelerde ise ortalama yurt fiyatları yıllık 18 ile 32 bin TL civarında" dedi.

Arslan, Ankara genelinde ise özel yurt fiyatlarının 8 bin ile 48 bin TL arasında değiştiğini belirtti.