Ailesinin izinden gidip avukat oldu

İZMİR'İN tanınmış avukatlarından Devrim Kırlangıç ile Rabia Kırlangıç'ın kızları Damla Pınar Kırlangıç, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni başarıyla bitirerek avukat olmaya hak kazandı. Anne ve babasının izinden giderek hukukçu olmaya karar veren Kırlangıç, okul ikincisi olarak diplomasını Rektör Cemali Dinçer'in elinde aldı. Hayallerinin gerçekleştiğini söyleyen genç avukat, "Annem gibi prensipli, babam gibi tuttuğunu koparan, hırslı bir avukat olacağım" dedi.

FATİH ŞENDİL