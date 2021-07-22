  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Ailesinin izinden gidip avukat oldu

Ailesinin izinden gidip avukat oldu

Ailesinin izinden gidip avukat oldu

22.7.2021

İZMİR'İN tanınmış avukatlarından Devrim Kırlangıç ile Rabia Kırlangıç'ın kızları Damla Pınar Kırlangıç, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni başarıyla bitirerek avukat olmaya hak kazandı. Anne ve babasının izinden giderek hukukçu olmaya karar veren Kırlangıç, okul ikincisi olarak diplomasını Rektör Cemali Dinçer'in elinde aldı. Hayallerinin gerçekleştiğini söyleyen genç avukat, "Annem gibi prensipli, babam gibi tuttuğunu koparan, hırslı bir avukat olacağım" dedi.

FATİH ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ailesinin izinden gidip avukat oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.