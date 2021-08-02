İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ'nin (İZBAN) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Üçüncü şahısların hatta zarar vermesi nedeniyle Kemer-Gaziemir arasındaki seferlerimiz geçici bir süre gecikmeli olarak yapılacak. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Aksamanın sinyalizasyon hattındaki kabloların çalınmasından kaynaklandığı öğrenildi.
Öte yandan yaşanan sıkıntı nedeniyle söz konusu duraklarda yoğunluk yaşandı.
📍 Üçüncü şahısların hatta zarar vermesi nedeniyle Kemer - Gaziemir arasındaki seferlerimiz geçici bir süre gecikmeli olarak yapılacak.— İZBAN (@uzunyolunkisasi) August 2, 2021
Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.
İzmir'de sinyalizasyon kablolarının çalınması İZBAN seferlerini aksattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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