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Haberler İzmir İzmir'de sinyalizasyon kablolarının çalınması İZBAN seferlerini aksattı

İzmir'de sinyalizasyon kablolarının çalınması İZBAN seferlerini aksattı

Son dakika... İzban seferlerinde aksamalar yaşandı. İZBAN seferleri neden yapılamıyor sorusu merak edildi. İzmir'de tren sinyalizasyon hattındaki kabloların çalınması nedeniyle İZBAN seferlerinde aksama yaşanıyor.

İzmir'de sinyalizasyon kablolarının çalınması İZBAN seferlerini aksattı
AA

02.08.2021, 09:50 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021, 09:51

İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ'nin (İZBAN) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Üçüncü şahısların hatta zarar vermesi nedeniyle Kemer-Gaziemir arasındaki seferlerimiz geçici bir süre gecikmeli olarak yapılacak. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Aksamanın sinyalizasyon hattındaki kabloların çalınmasından kaynaklandığı öğrenildi.

Öte yandan yaşanan sıkıntı nedeniyle söz konusu duraklarda yoğunluk yaşandı.

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