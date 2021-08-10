CHP'li İzmir İl Başkanı Deniz Yücel haddini aştı! İslam'a saldırdı

Cumhur İttifakı'ndan, CHP Menemen İlçe Kongresinde konuşan İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in, "Burası CHP ile milli mücadele ile özdeşleşmiş bir ilçe. Devrim Şehidi Kubilay'ın başını keserek şehit edenler, cumhuriyet karşıtı yobazlar o zaman burada tekbir getirerek zafer nidaları ile dolaştılar. O gün seçim yapıldığında adaletsizlikle, hile hurdayla kazananlar yine tekbir getirerek Menemen Belediyesi'ni teslim aldılar. Burada yobazların, demokrasi karşıtlarının yaptığı adaletsizliğin karşılığını Menemenlilerin ilk seçimde vereceğine inanıyorum sözlerine Cumhur İttifakından sert tepki geldi.





AK PARTİLİ SÜREKLİ, "AHLAKA SIĞMAZ"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'e, "CHP, Menemen Belediyesi'ni usulsüzlükleri ve kendi zaafiyetleri nedeniyle kaybettiğini unutmuş. Bulundukları ithamlar, hazımsızlıklarının ürünüdür! Menemen'de bir ses yükseldiyse; yasaların ışığında, adaletin güçlü sesi yükselmiştir! Kendi gerçeklerinden bu ithamlarla ve pişkinlikle kurtulamazlar. Ayrıca, birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde; toplumu bu türlü asılsız, mübalağa ötesi ve nefret söylemleriyle kışkırtmaları siyasi ahlaka sığmaz" sözleriyle tepki gösterdi.





MHP'Lİ ŞAHİN, "YÜCEL HADDİNİ BİLSİN"

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise, "CHP İl Başkanı Müslümanlara saygılı olsun. Biz Müslümanlar tekbiri bir araya gelmek için getiririz. Eğer birileri tekbir sesiyle insan kesiyorsa katildir, canidir ve asla Müslüman değildir. CHP İl başkanı haddini bilsin. Müslümanlara hakaret etmesin. Dinimizle kimsenin oynamasına izin vermeyiz. Keşke belediyeyi soyanlarla ilgili de konuşsaydı" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli: Yapılanlar ortada, laf değil iş üretiyoruz