Katilin değil mirasın peşinde

İzmir'in Buca ilçesindeki evinde 28 yerinden bıçaklanarak cinayete kurban giden ve cansız bedeni olay günü cezaevinden izinli olarak çıkan eşi Ahmet Polat (34) tarafından bulunan Rüya Polat'ın (33) ölümünün üzerinden 2 bin 185 gün geçmesine rağmen cinayetteki sır perdesi aralanamadı. Rüya Polat'ın 19 ay evli kaldığı eşi Ahmet Polat, baş şüpheli olarak 1 yıl cezaevinde kaldıktan sonra delil yetersizliğinden beraat etti.

Avukat Sibel Önder, DNA testi için Rüya Polat'ın mezarının açılacağını belirtti.

Talihsiz kadının 3 milyonu aşan mirasının damadına geçmemesi için İran asıllı baba Arjeang Bazzaz Alemdari, avukatı Sibel Önder aracılığı ile harekete geçti. Rüya Polat'ı çocuk yaşta terk edip, 30 yaşında kızının izini bulduğu biyolojik babası İran asıllı Alemdari, avukatına vekalet vererek kızına ait gayrimenkullerin satışının durdurulmasını ve tüm gelirin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanmasını talep etti.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ GELDİ

Öncelikle İranlı Alemdari'den Rüya Polat'ın biyolojik babası olduğunu ispatlamasını isteyen mahkeme, ölen talihsiz kadının mezarının açılıp, DNA testi yapılmasına karar verdi. Rüya Polat'ın teyzesi Cemile Kandia ise, cinayet zanlısının bulunmadan miras kavgası yapılmasına isyan etti.

Eşinin öldürülmesiyle ilgisinin bulunmadığını belirten Ahmet Polat, cinayet günü gittiğini ileri sürdüğü yerlerde bulunmadığı ve vapurdan denize bir şey attığı iddiasıyla tekrar tutuklanmıştı. Ahmet Polat'ın kayıp suç aleti olan bıçağı denize atmış olma ihtimali üzerine Deniz Şube Müdürlüğü'nün dalgıçları bölgede arama yapmış ancak suç aleti bıçak bulunamamıştı. Kuvvetli delil olarak değerlendirilen görüntülerden tutuklanan ve eşini öldürdüğü iddia edilen Ahmet Polat'ın, yargılanması sonrası mahkeme heyeti, Polat hakkında delil yetersizliğinden beraat ve tahliye kararı vermişti. Ahmet Polat'ın serbest kalması ile birlikte olayın dosyası, faili meçhul olarak 2 bin 185 gündür tozlu raflarda kaldı.

ÇOCUK ESIRGEME KURUMU'NA BAGISLANACAK

Rüya Polat'ın hayatı da rüya gibi geçmiş. Genç kadının annesi Fatma Dikayak'ın da yine çok sayıda bıçak darbesiyle Hollanda'da hırsızlarca öldürüldüğü öğrenildi. İran asıllı babasının Rüya 1 yaşındayken onları terk ettiği ve hiç görüşmedikleri ortaya çıktı. İran yasalarına göre doğum Türkiye'de olduğu için baba kızını nüfusuna alamadı. Mahkeme, avukat Sibel Önder'den baba için soybağı belgesi istedi. Baba ve avukat Sibel Önder, malları satmak isteyen koca Ahmet Polat'ı durdurmak için mezarın açılarak DNA testi yapılmasını istedi. İranlı baba davayı kazanırsa, mirası Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacak.

MIRASINDA NELER VAR?

Rüya Polat'ın annesinden miras kalan Kuşadası'nda yazlık, Buca ve Karşıyaka'da daire, bankada nakit para ve ziynet eşyalarının olduğu ve 3 milyon liradan fazla bir mal varlığının olduğu öğrenildi.

FATİH ŞENDİL