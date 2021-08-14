Bergama'nın kırsal Kaşıkçı Mahallesi yakınlarındaki ağaçlandırma sahasında, saat 17.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri ve 8 arazöz ile ekipler sevk edildi. Bölgede havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.İzmir'de art arda yangınlar! Menderes'teki yangın kontrol altında Çeşme'de orman yangını! Ekipler seferber oldu! Kontrol altına alındı
İzmir'de bir yangın daha! Bergama'dan dumanlar yükseliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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