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İzmir'de bir yangın daha! Bergama'dan dumanlar yükseliyor

Son dakika... İzmir'in Bergama ilçesindeki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle alevler, söndürülmeye çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri ve 8 arazöz yönlendirildi.

İzmir'de bir yangın daha! Bergama'dan dumanlar yükseliyor
İHA

14.08.2021, 17:54 Güncelleme Tarihi: 14.08.2021, 17:57

Bergama'nın kırsal Kaşıkçı Mahallesi yakınlarındaki ağaçlandırma sahasında, saat 17.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri ve 8 arazöz ile ekipler sevk edildi. Bölgede havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

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