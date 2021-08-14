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Haberler İzmir Çeşme'de orman yangını! Ekipler seferber oldu

Çeşme'de orman yangını! Ekipler seferber oldu

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile 3 helikopter sevk edildi.

Çeşme'de orman yangını! Ekipler seferber oldu
DHA

14.08.2021, 09:05 Güncelleme Tarihi: 14.08.2021, 09:08

Çeşme ilçesi Karareis yolu üzerindeki ormanlık alanda bugün saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile 3 helikopter sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği belirtildi.

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