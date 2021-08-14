Haberler İzmir Çeşme'de orman yangını! Ekipler seferber oldu

Çeşme'de orman yangını! Ekipler seferber oldu

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile 3 helikopter sevk edildi.