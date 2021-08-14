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İzmir'de art arda yangınlar! Menderes'te dumanlar yükseldi

İzmir'de peş peşe yangınlar... Çeşme'nin ardından Menderes'te de bir yangın çıktı. İhbar üzerine bölgede 2 helikopterle havadan, 6 arazözle de karadan söndürme çalışması başlatıldı. Alevlere müdahale sürüyor.