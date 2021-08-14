İzmir'de art arda yangınlar! Menderes'te dumanlar yükseldi

Menderes'in Küner Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 13.30 sıralarında yangın başladı.
EKİPLER BÖLGEDE
Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede 2 helikopterle havadan, 6 arazözle de karadan söndürme çalışması başlatıldı. Alevlere müdahale sürüyor.
ÇEŞME'DE YANGIN
Çeşme ilçesi Karareis yolu üzerindeki ormanlık alanda bugün saat 07.30 sıralarında yangın çıkmıştı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Alevlerin, çalışmalar sonucu kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.Çeşme'de orman yangını! Ekipler seferber oldu! Kontrol altına alındı Muğla'da kritik görev! ABD yangın söndürme helikopterleri bölgede Yangın tehlikesine karşı 700 bidon konuldu! İlk müdahalede kullanılacak
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