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İzmir'de art arda yangınlar! Menderes'te dumanlar yükseldi

İzmir'de peş peşe yangınlar... Çeşme'nin ardından Menderes'te de bir yangın çıktı. İhbar üzerine bölgede 2 helikopterle havadan, 6 arazözle de karadan söndürme çalışması başlatıldı. Alevlere müdahale sürüyor.

İzmir'de art arda yangınlar! Menderes'te dumanlar yükseldi
DHA

14.08.2021, 13:49 Güncelleme Tarihi: 14.08.2021, 14:02

Menderes'in Küner Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 13.30 sıralarında yangın başladı.

EKİPLER BÖLGEDE

Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede 2 helikopterle havadan, 6 arazözle de karadan söndürme çalışması başlatıldı. Alevlere müdahale sürüyor.

ÇEŞME'DE YANGIN

Çeşme ilçesi Karareis yolu üzerindeki ormanlık alanda bugün saat 07.30 sıralarında yangın çıkmıştı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Alevlerin, çalışmalar sonucu kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.

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