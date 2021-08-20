Kayıp Damla’nın sırrı 11 aydır çözülemedi

İzmir'in Konak ilçesi Gültepe semtinde 11 aydır kayıp olan 16 yaşındaki Damla Demir'in sır perdesi aralanmadı. Esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ve bugüne dek hiçbir ipucuna ulaşılamayan genç kıza ait cep telefonu aylar önce Buca'da ormanlık alanda cesedi bulunan Ayhan Özkulluk isimli kişinin yanında bulunmuştu. Anne Güldane Demir, kızının bulunması için yalvarırken, evlatlarının öldürülmüş olabileceğinden korktuğunu dile getirdi.



ANNESİNİN GÖZÜ YAŞLI

İzmir'de Damla Demir (16), geçtiğimiz yıl Ekim ayından beri aranıyor. YENİ ASIR'a konuşan anne Güldane Demir, kızı Damla'nın hayatından endişe ediyor. Öte yandan genç kızın cep telefonunun, ormanda ölü bulunan 40 yaşlarındaki bir adamın yanında çıkması, olayın gizemini artırıyor.



ESRARENGİZ BİR CESET

15 Ekim 2020'de, İzmir Buca'da ormanlık alanda 40 yaşındaki bir erkek ölü bulundu. Adının Ayhan Özkulluk olduğu tespit edilen adamın yanında ise bir cep telefonu bulundu. Polis ekiplerinin araştırmasında, ölen adamın yanında bulunan telefonun, o günlerde ortadan kaybolan ve ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Damla Demir'e ait olduğu ortaya çıktı.



TELEFONUN ORADA İŞİ NE

Ayhan Özkulluk'un uyuşturucu bağımlısı olduğu ve kalp krizinden öldüğü ileri sürülürken, Konak Gültepe'de oturan Damla'nın ailesi ise durumu öğrenince kızlarının hayatından şüphe etmeye başladı. Ancak o günden beri, Damla'nın nerede olduğu ve telefonunun ormanda ölü bulunan 40 yaşındaki bir adamın yanında ne aradığı sır olarak kaldı.



YAŞINDAN BÜYÜK GÖSTERİR

Makyaj yapmayı çok sevdiği öğrenilen 16 yaşındaki Damla'nın yaşından büyük gösterdiğini belirten anne Güldane Demir, "Kızım, daha önce hiç böyle bir şey yapmazdı. Nasıl böyle ortadan kayboldu anlamış değilim. Kızım kaçmaz, ancak kaçırılmış olabilir. Hayatından endişeliyiz. O adamın kızımla ilişkisi nedir, kızımın telefonu niye cesedinin yanında bulundu, bu soruların yanıtı hala yok. Bu sırların çözülmesini ve kızımın bulunmasını bekliyoruz" dedi.

Fatih ŞENDİL