Bergama’da Anadolu tanrıçası Kibele’nin izleri

BERGAMA Antik Kenti ve çevresinde yürütülen kazı çalışmalarında, Anadolu tanrıçası Kibele'ye tapınmak amacıyla kullanıldığı değerlendirilen, 2 bin 200 yıl öncesine ait 8 yeni dini alan ile çok sayıda heykelcik bulundu. Kibele heykelciklerine Bergama Antik Kenti ve çevresinde son dönemde daha sık rastlanması, yerel halkın inanç sistemine de ışık tutuyor. Arkeoloji kaynakları, elde edilen bu bulguların, Athena Tapınağı gibi Yunan tanrılarına adanmış gösterişli dini yapıların bulunduğu antik kentte halkın, doğal alanlarda dini ayinler düzenlediği ve Anadolu tanrıçası Kibele adına adaklar sunduğu görüşünde.

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