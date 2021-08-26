İzmir sanayisine tramvay darbesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin son icraatı, Türkiye'nin en önemli üretim, ihracat ve istihdam merkezlerinden biri olan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne büyük darbe vurdu. Kentin trafik sorununu iyice içinden çıkılmaz hale getiren ve mevcut yolları daraltan tramvay, şimdi de sanayi bölgesine girdi. Yıllık cirosu 7.8 milyar doları bulan yine yıllık ihracatı 2.5 milyar dolar, ithalatı ise 1 milyar dolar civarında olan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, daha tramvay gelmeden kabus dolu günler yaşıyor. Mavişehir'deki Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu'ndan başlayıp Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde sona erecek olan tramvay hattının geçeceği yolların ve kavşakların trafiğe kapatılması nedeniyle TIR'lar fabrikalara girip çıkmakta büyük zorluk çekerken, araç trafiği ise şimdiden felç oldu.

YENİ ASIR HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİ

Yeni Asır'ın drone ile sanayi bölgesinin üzerinden görüntülediği manzaralar, tramvay hattının sanayicilere ve bölgedeki fabrikalara verdiği zararın boyutlarını gözler önüne sermeye yetti. Hiçbir yerleşim yerinin bulunmadığı ve servislerle fabrikalara gidip gelen çalışanlara da bir faydası olmayan tramvayın neden sanayi bölgesinden geçirildiği ve kime hizmet edeceği ise merak konusu oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in maliyetini 1 milyar 250 milyon lira olarak açıkladığı projenin sanayi bölgesine vereceği zararın tamamlanacağı 2022 yılına kadar kat kat fazla olacağı konuşuluyor.

BÖLGEYE BÜYÜK ZARAR VERİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi ulaşımda raylı sistem ağını güçlendirmek için inşaat çalışmalarını başlattığı Çiğli Tramvayı'nda ilk raylar döşendi. Mavişehir'den başlayıp Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde sona erecek olan 11 kilometrelik tramvay hattının inşaatının 2022 yılında sona ereceği açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in maliyetinin 1 milyar 250 milyon lira olduğunu söylediği projenin özellikle sanayi bölgesine vereceği zararın bunu kat kat aşabileceği konuşuluyor.

DAHA ŞİMDİDEN TRAFİK FELÇ

Yılda 7.8 milyar doları bulan ihracat cirosu ve 50 bin kişiye sağladığı istihdamla kent ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan sanayi bölgesine girecek olan tramvay şimdiden trafiği felç etti. Drone ile çekilen görüntülerde, tramvay inşaatı nedeniyle kapatılan yolların fabrikalara TIR'ların giriş ve çıkış yapmasını engellediği gözlendi. 1990 yılında faaliyete geçen ve Türkiye'nin en önemli üretim, ihracat ve istihdam merkezlerinden biri olan AOSB'nin içindeki fabrikalara giriş çıkış yapamaz hale gelen TIR'ların şoförleri de neredeyse bütün yolların kapalı olması nedeniyle büyük zorluk yaşıyor.



ÇİĞLİ TRAMVAY HATTI 14 İSTASYONDAN OLUŞUYOR

ÇİĞLİ Tramvay hattı 11 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyondan oluşuyor. Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu'ndan başlayacak olan hat, köprü ile Çiğli İstasyonaltı Mahallesi'ne bağlanacak. Yaklaşık 500 metrelik bağlantı köprüsü, çevre yolunun üzerinden geçecek ve köprüde tramvay hattının yanı sıra yaya ve bisiklet yolları da bulunacak. Güzergahın büyük bölümü mevcut cadde ve yolların orta refüjlerinden geçecek şekilde çift hat olarak planlandı. Hat güzergahı Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu, Ataşehir, Çiğli İstasyonaltı Mahallesi, Çiğli İzban İstasyonu, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Ata Sanayi Bölgesi, Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne hizmet edecek.

Tolga TEKİN