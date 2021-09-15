Şebnem’in sır ölümü telefonuyla çözülecek

İstanbul Kadıköy'de erkek arkadaşı Timuçin Bayhan ile bir pansiyonda kalan 29 yaşındaki hemşire Şebnem Köker, 3. kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Aylardır gözyaşları içinde kızının ölümünün aydınlanmasını bekleyen baba Abdullah Köker, geçtiğimiz gün Şebnem'in telefonundan gelen aramayla büyük şok yaşadı. Kızının kayıp olan telefonundan arandığını söyleyen Köker, karşısındaki kişinin "Bu telefon kızınızınmış, gelin size satalım" sözlerini duyunca kulaklarına inanamadı.



GÖZALTINA ALINDILAR

Hemen aracına atlayan acılı baba, yolda İstanbul Emniyet'ini arayıp kızının kayıp olan cep telefonundan arandığını ve telefonu satmak isteyen kişiyle buluşma yerine gitmek için İzmir'den yola çıktığını söyledi. Harekete geçen polis ekipleri, buluşma yerine gelen iki şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler verdikleri ifadede, Şebnem Köker'e ait olan telefonu sahildeki kayaların altında bulduklarını dile getirdi.



GERÇEK ORTAYA ÇIKACAK

Savcılığın talimatı ile incelemeye alınan telefondan çıkacak bilgilerin soruşturmanın seyrini değiştireceği kaydedildi. Cep telefonunu bulan iki kişinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi. Kızının intihar etmediğini ısrarla yineleyen baba Köker, telefonun bulunmasıyla bir kez daha haklı çıktığını öne sürdü. Kızının otelde birlikte kaldığı Bayhan'ın tutarsız ifadeler verdiğini hatırlatan Köker, "Timuçin Bayhan evli olduğu ortaya çıkınca korkudan kızımı öldürdü. Kızımın telefonunun denize düştüğü iddiası da yalan çıktı. Kızım kendi telefondan 23:06'da bir arkadaşını aramış. Arkadaşına, o adamın evli olduğunu öğrendiğini ve bir an önce kurtulmak istediğini, İzmir'e döneceğini söylemiş. Telefonu saat 19.00'da denize düşse bu konuşmayı nasıl yapabilir? Bu çelişkinin cevabı cep telefonu üzerinde yapılan inceleme sonrası ortaya çıkacaktır" dedi.

FATİH ŞENDİL