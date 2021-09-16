İzmir’de polisin dikkati şüpheliyi ele verdi!

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1202/1 ile 1202/2 sokak kesişiminde meydana geldi. Motosikletli yunus timleri, şüphelendikleri Osman K.'ya kimlik sorgusu yaptı. Kimlik sorgusu ve üst araması yapılan Osman K.'nın şüpheli davranışlarda bulunması üzerine takviye ekip istendi. Kısa sürede Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Polislerin çevrede yaptıkları araştırma sırasında 1202/2 sokakta bulunan bir evin önünde 2 tabanca ve 13 mermi ele geçirildi. Silahların kimlik sorgusu yapılan Osman K.'ya ait olduğunun belirlenmesi üzerine şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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