4 milyon nüfuslu İzmir’de yasayı uygulamayan ilçe belediyeleri sınıfta kaldı

İzmir'in ilçe belediyelerinde şiddet mağduru kadınların barınma ihtiyacı yıllardır karşılanamıyor. 2008 yılında çıkan yasal zorunluluk gereği nüfusu 100 bini geçen ilçe belediyelerinin kadın sığınma evi açması gerekirken, İzmir'de Büyükşehir Belediyesi ile iki ilçe belediyesinde sadece toplam 49 yataklı kadın sığınma evi açıldı. AK Parti döneminde Buca'da açılan 1 sığınma evi ise 2016 yılında CHP tarafından gençlik merkezine dönüştürüldü. Açıldıktan bir süre sonra kapanan diğer bir sığınma evi ise 3 yıl önce tadilata alındı.

15 İLÇEDE SADECE 2 EV BULUNUYOR

2008 yılında 6284 sayılı yasa ile nüfusu 100 bini geçen belediyelerin kadın sığınma evi açma zorunluluğu getirilirken, İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün dışında yerel yönetimlerce o günlerden bugüne somut bir adımın dahi atılmadığı ortaya çıktı. Sadece müdürlüğe bağlı 3 kadın konukevinin bulunduğu ve toplam yatak kapasitesinin 108 olduğu kaydedildi. İzmir'de 100 bin nüfusu geçen 15 ilçenin sadece 2'sinde mağdur kadınlar için sığınma evi olduğu öğrenildi.

AÇILANLAR DA HİZMET VERMEDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait sadece 21 yatak kapasiteli bir tane aktif hizmet veren kadın konukevinin bulunduğu, Bayraklı Belediyesi'nin 18 ve Ödemiş Belediyesi'nin de 10 yatak kapasiteli birer tane kadın sığınma evlerinin olduğu ifade edildi. Bornova Belediyesi'nce hizmete açılan 40 yatak kapasiteli kadın sığınma evinin 2018 yılı Ekim ayından beri tadilatta olduğu için hizmet veremediği vurgulandı. Aliağa Belediyesi'nin 18 yatak kapasiteli kadın sığınma evinin de şu an tadilatta olduğu öğrenilirken, İzmir özelinde nüfusu 100 bini geçen Konak, Karabağlar, Torbalı, Çiğli ve Gaziemir belediyelerine ait halen bir kadın sığınma evinin dahi bulunmaması dikkat çekti.

BUCA'DAKİ BİNA KAPATILDI

DÖNEMİN Buca Belediye Başkanı AK Partili Cemil Şeboy tarafından 2 bin 809 metrekarelik alana yapılan kadın sığınma evi 2016 yılında kapatıldı. Yerine CHP belediyesi tarafından Tarık Akan Gençlik Merkezi yapıldı.

METİN BURMALI