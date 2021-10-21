Başkanın makam odasına baskın

Balçova'da, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin karşısındaki alanda düğün salonu işletmeleri bulunan Ayhan K. ve oğlu Doğukan K, 22 Ekim Cuma günü gerçekleşecek ve kendilerine tebliğ edilen işletmelerinin yıkımıyla ilgili Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ile görüşmek için belediye binasına geldi. Başkan Çalkaya'nın görüşme talebini kabul etmemesi üzerine baba-oğlu Fen İşleri Müdürlüğü'ne gönderildi.

TEHDİT VE HAKARET ETTİLER

Yıkım işleminin iptal edilmesini isteyen Ayhan K. ile oğlu Doğukan K. olumsuz yanıt alınca belediye binası içinde bağırarak hakaret ve tehditler savurdu. Başkan Fatma Çalkaya ile görüşmekte ısrar eden ikili, Özel Kalem Müdürlüğü önüne geldiler. Burada da hakaretler savurmaya devam eden işletmecilerin yarattığı gürültüden rahatsız olan Başkan Fatma Çalkaya, öfkeli baba ve oğluyla konuşmak istedi. Bağıra çağıra Başkanın makam odasına giren işletmeciler bir kez dahakarara yüksek tondan karşı çıktılar. İtirazları dinleyen Başkan Çalkaya ise, "Size tahliye için yeterli süre verildi. Verilen sürenin dışında ek bir süre daha istediniz o da verildi. Eğer çıkmazsanız yıkım bu cuma günü resmi olarak gerçekleşecek" dedi.

BELEDİYEYE POLİS ÇAĞIRILDI

Ayhan K. ile oğlu Doğukan K, Çalkaya'nın bu sözlerinden sonra adeta çılgına döndü ve tehdit yoluna başvurdular. Başkan Çalkaya'ya makam odasında hakaret eden ikili, belediyenin güvenlik birimi tarafından çıkarılmaya çalışıldı. Baba ile oğul güvenlik görevlililerine zorluk çıkarınca belediye çalışanları durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine beldediye binasına gelen polis ekipleri, Ayhan K. ile Doğukan K'yı gözaltına alarak Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüp ifadelerine başvurdu.

"BURASI 'MUZ CUMHURİYETİ' DEĞİL"

KONUYLA ilgili açıklama yapan Başkan Çalkaya, bölgenin tüm planlarının yapıldığını, işletmecilere iki kez süre verildiğini ve kanunen yıkım işleminin gerçekleşeceğini dile getirdi. Söz konusu yıkımın belediye ile ilgili olmadığını belirten Çalkaya, "Yıkım yapılacak olan arazi başkasına ait. Bu bölgenin planları yapılmış ve bakanlık tarafından da onaylanmış. Arazi sahibi planlar gereği yol terklerinin yapılmasını ve yol ile belediyenin yükümlü olduğu çalışmaların yapılmasını istiyor. Bu yüzden zaten kaçak durumda olan bu düğün salonu kanunen yıkılacak" dedi. İşletmeci baba ve oğlunun, belediye bürokratlarını ve kendisini tehdit ettiğini söyleyen Çalkaya, "Akıllarınca korku verekek geri adım atmamızı istediler. Buna asla izin vermeyeceğimi söyleyince 'Sen kimsin de yıkacaksın, sana burayı yıktırmayız' dediler. Burası 'muz cumhuriyeti' değil, kimse kimseyi tehdit edemez. Kanun ve yasalar var" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL