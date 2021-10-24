Asker oğlunun intihar etmediğini kanıtladı

İzmir Karabağlar'da oturan Göksel Doğan, Şırnak Silopi Sınır Karakolu'nda görevli oğluyla telefonla konuştuktan birkaç saat sonra eve gelen Merkez Komutanlığı'ndaki komutanların, 'oğlunuz silahıyla intihar etmiş' haberiyle yıkıldı. Bir iki saat önce konuştuğu oğlunun, 34 gün sonra terhisinin ardından uzman çavuş olarak kalacağını söylediğini belirten matbaacı baba, intihar ihtimaline inanmayarak dört avukat tuttu ve ilk uçakla Şırnak'a gitti. Oğlunun görev yaptığı karakolda komutanlarla konuşan acılı baba Doğan'ın itiraz ve kriminal laboratuvar sonuçlarının ardından 21 yaşındaki Mehmet Doğukan Doğan'ın nöbet sırasında silahını doldur boşalt yapan TİM komutanın silahından çıkan kaza kurşunuyla öldüğü ispatlandı. Babasından özür dilenen Doğukan'ın ölümü 'görev şehidi' olarak tutanaklara geçti.

ALDIĞI HABERE İNANMADI

Silopi'de sınır karakolunda görevli 21 yaşındaki Mehmet Doğukan Doğan'ın intihar ettiği haberi, Karabağlar'daki ailesine 20 Ekim günü öğlen saatlerinde, görevli komutanlar tarafından iletildi. Aynı gün sabah saatlerinde oğluyla telefonla konuştuğunu ve kendisinin neşe içinde orduda kalmayı istediğini söylediğini belirten baba Göksel Doğan, onun intihar etmiş olabileceğine inanamadı.

DÖRT AVUKAT TUTULDU

Bir şeylerin ters gittiğini hisseden baba Doğan, hemen bir yakını ile birlikte aktarmalı olarak oğlunun vatani görevini yaptığı Şırnak'a gitti. Tüm Şehit Sayılmayan Şehit Aileleri Derneği yetkililerince tutulan 4 avukatın aracılığıyla 'intihar etti' denilen oğlunun ölüm olayının üstene giden matbaacı baba, Şırnak ve İzmir'de yapılan otopsi sonuçları ve kriminal laboratuvarlarındaki incelemelerin ardından olayın gerçeğine ulaştı. Böylece Mehmet Doğukan Doğan'ın kaza kurşunu ile hayatını kaybettiği, iddiaya göre aynı birikte görev yapan uzman çavuşun doldur bolaşt sırasında kazayla silahının patladığı ve İzmirli asker Doğan'a isabet ederek ölümüne yol açtığı belirlendi.

ALLAH KORKUSU VARDI

BAŞINDAN beri oğlunun intiharına inanmayan ve acısını bile yaşayamadan bunu ispat etme mücadelesi veren Göksel Doğan, "Neden böyle bir şeyle bize geldiler, anlamış değilim. Kazayla ölmesi ile intihar etmesi arasında uçurum var. Oğlumla aynı gün konuştum. 'Baba ben toptan kömür işi yapmak istemiyorum, askeriyede teskere bırakıp uzman çavuş olarak kalacağım' diyen bir kişi, neden birkaç saat sonra canına kıysın? Oğlum Allah korkusu olan, yüreği iyilik dolu bir insandı" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL