  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de korkunç olay! Yanından çalışan işçi tarafından darp edilen pazarcı...

İzmir'de korkunç olay! Yanından çalışan işçi tarafından darp edilen pazarcı...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde pazarcılık yapan 57 yaşındaki İsmail Duran, yanında çalışan N.K. isimli işçi tarafından darp edilerek hayatını kaybetti. N.K'nin psikiyatrik tedavi gördüğü ve yaklaşık 5 yıldır İsmail Duran'ın yanında çalıştığı öğrenildi.

İzmir’de korkunç olay! Yanından çalışan işçi tarafından darp edilen pazarcı...
AA

13.11.2021, 12:45

İzmir'de Bengisu Mahallesi'ndeki Malazgirt Sokak'ta kurulan pazarda meyve sebze satan İsmail Duran (57) ile yanında çalışan N.K. (37) arasında tartışma çıktı. N.K'nin darbetmesi sonucu başını kaldırıma çarpan Duran, hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan N.K, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İsmail Duran'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, N.K'nin psikiyatrik tedavi gördüğü ve yaklaşık 5 yıldır pazarlarda İsmail Duran'ın yanında çalıştığı öğrenildi.

Son nefesinde acı sözler! İzmir'deki kanlı olayda korkunç detaylar

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de korkunç olay! Yanından çalışan işçi tarafından darp edilen pazarcı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.