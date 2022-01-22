Çöken istinat duvarı 45 gündür kaldırılmadı

İzmir Narlıdere 2. İnönü Mahallesi Özkarakaya Caddesi'nde yer alan Narkent Sitesi'nde 8 Aralık günü iki bloğun üstüne çöken istinat duvarı ile ilgili hiçbir çalışma yapılmadı. Sitedeki 88 daire tedbir amaçlı boşaltılırken, olay sonrası bölgeye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sorunların hızlıca giderileceğini söylemişti. Soyer'in verdiği söze rağmen bölgede 44 gündür herhangi bir çalışma yapılmadı.

KİRACILAR EVLERİ BOŞALTTI

İstinat duvarının çöktüğü bölüm geçişi engellemek için metal tellerle kapatılırken, istinat duvarı 45 gündür kaldırılmadı. Çöken istinat duvarının hala binanın üstünde bulunması 'bu nasıl mağduriyet giderme' sorularını akıllara getirirken, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan rapora göre 'istinat duvarının üzerine çöktüğü binanın temeli sağlamdır' denilerek dairelerine geri dönmelerinde bir sorun olmadığı söylendi. Daire sahipleri evlerine dönerken, kiracıların ise herhangi bir çalışma yapılmayınca dairelerini boşalttığı öğrenildi.

'ÇÖKECEĞİ BELLİYMİŞ'

MAHALLE sakinlerinin geçmiş yıllarda defalarca belediyelere ve kaymakamlıklara 'istinat duvarının riskli' olduğuna dair dilekçeler verdiği öğrenildi. Herhangi bir çalışma yapılmadığını anlatan bölge sakinlerinden Murat Yılmaz, "Bu sıkıntının aynısı karşı taraftaki bloklarda da var. Eğer çökerse binaları tamamen götürebilir. Felaketin yaşanmasından günler sonra incelemeler yapıldı. Çökeceği belliymiş. Çalışmaların başlaması gerekirken günler sonra atılan betonlar da çatlamaya, yarılmaya başladı" dedi.

■ MERT ALPDÜNDAR