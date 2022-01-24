Kuyumcuya silahlı gasp: Altınları alıp kayıplara karıştı

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.30 sıralarında Zafer Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, siyah giyimli ve maskeli olduğu öğrenilen, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli kuyumcuya girdi.

Yanında getirdiği silahı kuyumcuya doğrultan şüpheli, kuyumcudan altınları istedi. Daha sonra bir miktar altını alarak kuyumcudan çıkan soyguncu, koşarak kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı.





ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Öte yandan, olay yerine gelen polis ekipleri, iş yeri ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyip, görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bölge, polis ekipleri tarafından ablukaya alınırken, soygunun yaşandığı iş yerinde Olay Yeri İnceleme ekipleri, çalışma yürüttü.