Gaziemir’de CHP’lilerden şehit ile ilgili öneriye ret

GAZİEMİR Belediye Meclisi'ne, Gaziemir Belediyesi'ne ait spor tesislerine İzmir'den geçici görev ile gittiği Şırnak'ta PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen polis memuru Cemil Koç'un isminin verilmesi önerisi damga vurdu. Ocak oturumunda kabul edilen önerge, son oturumda Spor ve Hukuk Komisyonları'ndan 'şehitler anıtı' yapılacağı gerekçesi ile reddedilerek yeniden oturumda görüşüldü. MHP'li Aydın Kemahlı, şehit isminin başka bir tesise verilmesini önerirken CHP'li Tahir Türkbay ise, "Şehitlerimizin isminin bir parkta eşit şartlarda anılması kararını verdik" dedi.

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