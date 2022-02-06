  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Gaziemir’de CHP’lilerden şehit ile ilgili öneriye ret

Gaziemir’de CHP’lilerden şehit ile ilgili öneriye ret

Şehit Koç’un isminin başka bir tesise verilmesi önerisi CHP’liler tarafından reddedildi.

6.2.2022

Gaziemir’de CHP’lilerden şehit ile ilgili öneriye ret
GAZİEMİR Belediye Meclisi'ne, Gaziemir Belediyesi'ne ait spor tesislerine İzmir'den geçici görev ile gittiği Şırnak'ta PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen polis memuru Cemil Koç'un isminin verilmesi önerisi damga vurdu. Ocak oturumunda kabul edilen önerge, son oturumda Spor ve Hukuk Komisyonları'ndan 'şehitler anıtı' yapılacağı gerekçesi ile reddedilerek yeniden oturumda görüşüldü. MHP'li Aydın Kemahlı, şehit isminin başka bir tesise verilmesini önerirken CHP'li Tahir Türkbay ise, "Şehitlerimizin isminin bir parkta eşit şartlarda anılması kararını verdik" dedi.