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Haberler İzmir Kaçak göçmenlere İHA’lı operasyon

Kaçak göçmenlere İHA’lı operasyon

13.2.2022

Kaçak göçmenlere İHA’lı operasyon

İzmır'ın Foça ilçesinde, jandarma, MİT ve sahil güvenlik ekiplerince insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan takip sonucu İtalya'ya gitmek üzere yola çıktıkları belirlenen 197 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı. Teknenin hareketini karadan takip eden 6 organizatör ise yine İHA'larla takip sonucu gözaltına alındı. Ayrıca, izlendiklerini fark eden organizatörlerin 29 göçmeni beklemeden denize açıldıkları öğrenildi. 29 göçmenle birlikte yakalanan toplam göçmen sayısı 226 oldu. 10 organizatör ile 226 göçmenin işlemleri devam ediyor.