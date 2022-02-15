Mobil kriminal inceleme aracı ‘Kıraç’ İzmir’e teslim edildi

EMNİYET Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, bünyesindeki nitelikli olay yeri inceleme uzmanı personel sayısını artırmak amacıyla geçen yıl yaptığı sınavı kazananlara eğitim kursları vermeye başladı. İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde süren kursla birlikte, kısa adı 'Kıraç' olan kriminal inceleme aracının İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslimi de gerçekleşti. Kıraç'ın yanı sıra İzmir merkez ile Bergama, Çeşme, Kemalpaşa ve Menderes ilçe grup amirliklerine de 13 yeni teknoloji olay yeri inceleme aracının da teslimi gerçekleşti. Kıraç sayesinde olay yerindeki birçok bulgu, kimyasal ve fiziki incelemeden dakikalar içeresinde geçirilebilecek.

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