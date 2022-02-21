Devlet indiriyor Soyer bindiriyor! İzmir’de suya zam

Devlet cep yakan elektrik faturalarını dizginleyecek adımlar attı. Bunun yanında temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü.

İçlerinde suyun da bulunduğu yüzlerce ürünün fiyatı da böylece yüzde 7 oranında indi... Bu çerçevede belediyeler de şebeke suyunda uyguladıkları KDV'yi otomatikman yüzde 8'den yüzde 1'e çekti.



İşte bu olumlu gelişmeler yaşanırken bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirlileri üzecek bir adım atıyor. Büyükşehir meclis üyelerinden oluşan İZSU Genel Kurulu'nu bugün 17.30'da olağanüstü toplantıya çağıran Soyer, yılbaşında zaten yüzde 18 zam yaptığı suda yeni fiyat artışı konusunu gündeme aldı.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

Meclis üyelerine gönderilen olağanüstü toplantı gündemine "İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nca belirlenen ve 1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak ekli su ve atıksu tarifelerinin görüşülerek karara bağlanması" maddesi konuldu. Tam Başkan Erdoğan'ın AK Partili belediyelere suda yaptıkları yüzde 7'lik KDV indirimi kadar indirime gitmeleri talimatı verdiği dönemde meclis üyelerine gönderilen gündemin bu maddesi de dikkat çekti.

Hatta bunu "İZSU da indirime mi gidecek?" şeklinde değerlendirenler oldu.

Ancak belediye yönetimi ve İZSU, bu madde için gündem ekinde olduğu belirtilen yeni tarifeyi kimseyle paylaşmadı.

Bu tarifeyi isteyen AK Partili Meclis üyelerine "Pazartesi günü toplantıdan önce dağıtılacak" cevabı verildi.

1 MART'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Fakat ben bunu belediyedeki kaynaklarımdan araştırdım ve bu maddeye göre suya zam yapılacağını ve tarifelerde de bazı değişiklikler yapılacağını doğrulattım. Zaten Soyer suda bir indirim yapacak olsa bunu saklamak yerine davul zurnayla duyururdu.

Anlayacağınız, Soyer son anda geri adım atmazsa 1 Mart'tan itibaren İzmirliler suyu zamlı içecek... Zammın ne kadar olacağını da bugün 17.30'da öğreneceğiz...



BORÇLANMAYA DOYMUYOR

Bu arada Soyer, daha birkaç gün önce "Dış borç ödemelerimiz aylık gelirimizin yüzde 50'sine geldi" diyerek belediyeyi batırışına mazeret uydurmaya çalışırken diğer yandan kurumu hızla borçlandırmaya devam ediyor. Daha geçtiğimiz hafta ESHOT'un 421 milyon lira borçlanabilmesi için belediye meclisinden karar çıkaran Soyer, bugün de İZSU Genel Kurulu'nda 412 milyon lira civarında kredi almak için onay isteyecek. İZSU'nun bugünkü genel kurul gündeminde borçlanılacak bu paranın Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin revizyonu ve faz 2 ikmal inşaatında kullanılacağı belirtiliyor.

Büyükşehir'de Kazanoğlu da aday mı olacak?

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün Büyükşehir Belediyesi CHP Grubu'nda başkanvekilliğine talip olduğunu açıklaması ortalığı karıştırdı. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'la siyaset yapan Gümrükçü'nün adaylığı yeni bir Soyer-Özkan savaşını da gündeme getirdi. Bu arada kulağıma ilginç bir bilgi geldi. Bir dönem yine Özkan'la siyaset yapan ancak kendisiyle yollarını kesin olarak ayıran Meclis üyesi Taner Kazanoğlu'nun da grup başkanvekili adaylığı için adı geçmeye başladı.

Geçtiğimiz yılki seçimde Kazanoğlu, mevcut Başkanvekili Mustafa Özuslu'nun seçilmeden atanmasına karşı çıkmış, "Kimse olmazsa ben de aday olabilirim. Yeter ki, seçim yapalım" demişti. Bunun üzerine Özuslu da, "Bu görevi bu dönem son kez yapacağım" sözü vermişti. Kazanoğlu'nun olası adaylığı CHP Grubu'nda SoyerÖzkan'dan sonra üçüncü bir safın mı oluştuğu sorusunu da gündeme getirdi.