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İzmir'de ağaç katliamı! 15 palmiye ağacı kesildi

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çevre katliamına bir yenisi daha eklendi.Kentin akciğeri olarak kabul edilen Kültürpark'taki 15 palmiye ağacı kesildi. Ağaçların kesilmesine gerekçe olarak ise palmiye böceği gösterildi. Belediyenin böcekle mücadele yerine ağaçları kesmeyi tercih etmesi ise tepkileri beraberinde getirdi.

SABAH

26.03.2022, 08:40 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022, 08:42

İzmir’de ağaç katliamı! 15 palmiye ağacı kesildi

İstanbul Beşiktaş'taki Çırağan Caddesi üzerindeki koruma kapsamında bulunan 112 çınar ağacının CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kesilmesi ve Tekirdağ'daki ağaç katliamının yankıları sürerken bir katliam haberi de İzmir'den geldi.



GEREKÇE BÖCEK!
Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin akciğeri olarak kabul edilen Kültürpark'ta 15 palmiye ağacını kesti. Büyükşehir Belediyesi kesime gerekçe olarak da kırmızı palmiye böceğini gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin palmiye ağaçlarını çürüten kırmızı palmiye böceği ile mücadele etmek yerine asırlık ağaçları bir bir kesmesi skandal olarak nitelendirildi. Son 3 yıl içinde İzmir genelinde 1900, Kültürpark'ta ise 100'ün üzerinde tescilli palmiye ağacının aynı gerekçe ile kesilmiş olması kentin simgesi haline gelen Palmiye ağaçlarını yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bir süredir kentteki palmiye ağaçlarına dadanan ve çürümesine neden olan kırmızı palmiye böceği ile mücadele etmek yerine işin kolayına kaçıp çareyi hastalıklı ağaçları kesmekte buldu. Son olarak kentin akciğeri olarak kabul edilen Kültürpark'ta 15 adet asırlık palmiye ağacı hastalık gerekçesi ile kesildi. Palmiye böceği ile mücadele etmek yerine ağaçların kesilmesi tepkileri de beraberinde getirdi. Büyükşehir'in rehabilitasyon yerine ağaçların ölümünü beklediği ileri sürüldü.



TEPKİLER GELDİ
AK Parti İzmir Büyükşehir Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, İzmir'de Tunç Soyer'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde kentin çeşitli noktalarında 1900 dolayında palmiye ağacının kesildiğini söyledi. Fikret Mısırlı ağaçların kurtarılmasıyla ilgili hiçbir zirai mücadele yapılmadığını, ağaçlar için ayrılan ödeneğin başka alanlarda kullanıldığını savundu.

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